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FOGGIA SANT'ANNA Foggia, in scadenza l’avviso per l’area ristoro della Festa di Sant’Anna

Avviso finalizzato all’individuazione degli operatori economici che cureranno l’allestimento dell’area ristoro in Piazza Sant’Eligio durante la Festa di Sant’Anna

Foggia, in scadenza l’avviso per l’area ristoro della Festa di Sant’Anna

Foggia, Festa di Sant’Anna - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Scadono i termini per partecipare all’avviso pubblico del Comune di Foggia finalizzato all’individuazione degli operatori economici che cureranno l’allestimento dell’area ristoro in Piazza Sant’Eligio durante la Festa di Sant’Anna, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio 2026.

Gli interessati dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 23.59 del 15 luglio 2026. La richiesta potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo cultura@cert.comune.foggia.it oppure consegnata a mano presso il Servizio Archivio e Protocollo del Comune di Foggia, in Corso Garibaldi 58, al primo piano.

Nell’oggetto della domanda dovrà essere indicata la dicitura “Domanda di partecipazione Area ristoro Piazza Sant’Eligio – Festa di Sant’Anna 2026”.

Alla richiesta dovranno essere allegati diversi documenti, tra cui un documento di identità valido, l’eventuale permesso di soggiorno per operatori extracomunitari, la SCIA per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la SCIA sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande e la documentazione relativa alla regolarità contributiva.

Tra gli allegati richiesti anche la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi maggiorenni ai fini delle verifiche antimafia, la visura camerale aggiornata e una scheda descrittiva o fotografica dello stand, del gazebo o del mezzo che verrà utilizzato.

Quest’ultimo elemento consentirà all’amministrazione comunale di valutare la compatibilità estetica dell’allestimento con il contesto urbano e con il carattere popolare e tradizionale della Festa di Sant’Anna.

Il Comune precisa inoltre che le domande presentate prima della pubblicazione dell’avviso pubblico e prive del relativo riferimento saranno respinte e archiviate d’ufficio, senza ulteriori adempimenti amministrativi.

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