Foggia, parte una raccolta fondi per Daniele dopo il grave incidente

Prosegue il difficile percorso di recupero di Daniele, il giovane rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto il 2 giugno in viale Fortore a Foggia, quando l’auto sulla quale viaggiava come passeggero si schiantò contro le mura perimetrali di un edificio e prese fuoco dopo il violento impatto.

Le condizioni del ragazzo restano delicate. Dopo il trasferimento a Torino per le cure specialistiche, i medici hanno delineato un quadro clinico complesso: Daniele dovrà affrontare altri due interventi per il recupero dell’omero, mentre il distacco di due nervi dal midollo spinale ha causato la perdita di sensibilità dell’avambraccio destro, dal gomito in giù.

Il percorso terapeutico prevede anche l’eventuale impianto di una protesi robotica in Svizzera, soluzione indicata dagli specialisti per provare a migliorare la situazione. A settembre il giovane tornerà a Torino per un nuovo intervento mirato al recupero dell’omero.

Alle conseguenze fisiche dell’incidente si aggiunge però un ulteriore ostacolo: il peso economico delle cure e degli spostamenti necessari per affrontare il lungo percorso medico. Trasferte, soggiorni, interventi e terapie comporteranno infatti costi importanti per la famiglia.

Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi attraverso un conto corrente intestato ai genitori di Daniele, Simone Carmine e Scarano Annalisa. L’obiettivo è sostenere le spese sanitarie e permettere al ragazzo di affrontare le prossime tappe della riabilitazione.

L’appello rivolto alla comunità è quello di offrire un aiuto concreto: “Chi può non si tiri indietro”. Anche un piccolo contributo potrà rappresentare un sostegno importante per il giovane e la sua famiglia.

Le donazioni possono essere effettuate con la causale “Un aiuto per Daniele”.

IBAN: IT 83 V 02008 15713 000401396424.

Lo riporta foggiatoday.it.