Foggia protagonista del primo 'Erasmus dei Genitori' con l’Istituto Marcelline

L’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Foggia porta in Europa il dialogo tra scuola e famiglie partecipando al primo “Erasmus dei Genitori”, il progetto pilota promosso dalla Fidae (Federazione Istituti di Attività Educative) per favorire il confronto tra modelli educativi e forme di partecipazione familiare in ambito scolastico.

La scuola foggiana è stata l’unico istituto pugliese coinvolto nell’iniziativa, prendendo parte alla delegazione nazionale composta da 29 genitori provenienti da diverse regioni italiane. Quattro rappresentanti della comunità scolastica Marcelline hanno partecipato al percorso internazionale.

L’esperienza si è svolta a Las Palmas, nelle Isole Canarie (Spagna), dove i partecipanti hanno visitato tre istituti scolastici e approfondito il funzionamento dell’AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), l’organismo che riunisce i genitori degli studenti e collabora con le scuole nella realizzazione di attività educative, culturali e formative.

Il progetto ha permesso alle famiglie italiane coinvolte di conoscere nuovi modelli di partecipazione dei genitori alla vita scolastica, osservando realtà europee in cui il rapporto tra scuola e famiglie è parte integrante del percorso educativo.

«L’esperienza vissuta in Spagna rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto. Conoscere realtà diverse permette di acquisire idee e strumenti utili per rafforzare il dialogo tra scuola e genitori, nella consapevolezza che l’educazione è un percorso condiviso e che una partecipazione consapevole dei genitori, nel rispetto dei ruoli, può contribuire a migliorare la vita e la solidità della comunità scolastica», ha dichiarato la dirigente scolastica Stefania Tetta.

Per l’Istituto Marcelline, la partecipazione al progetto costituisce un ulteriore passo nel rafforzamento dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, attraverso lo scambio di esperienze maturate in contesti internazionali e il confronto con altre realtà scolastiche europee.

L’iniziativa punta inoltre a creare una rete sempre più strutturata di famiglie e istituti, basata sulla condivisione di buone pratiche e sulla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella crescita educativa degli studenti.