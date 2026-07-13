Edizione n° 6125

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

CIUFFREDA // Antimafia a Foggia, il figlio di Ciuffreda all’associazione Panunzio: “La battaglia deve unire, non dividere”
12 Luglio 2026 - ore  15:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia protagonista del primo ‘Erasmus dei Genitori’ con l’Istituto Marcelline

FOGGIA Foggia protagonista del primo ‘Erasmus dei Genitori’ con l’Istituto Marcelline

Progetto pilota promosso dalla Fidae per favorire il confronto tra modelli educativi e forme di partecipazione familiare in ambito scolastico

Foggia protagonista del primo 'Erasmus dei Genitori' con l’Istituto Marcelline

Foggia protagonista del primo 'Erasmus dei Genitori' con l’Istituto Marcelline

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

L’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Foggia porta in Europa il dialogo tra scuola e famiglie partecipando al primo “Erasmus dei Genitori”, il progetto pilota promosso dalla Fidae (Federazione Istituti di Attività Educative) per favorire il confronto tra modelli educativi e forme di partecipazione familiare in ambito scolastico.

La scuola foggiana è stata l’unico istituto pugliese coinvolto nell’iniziativa, prendendo parte alla delegazione nazionale composta da 29 genitori provenienti da diverse regioni italiane. Quattro rappresentanti della comunità scolastica Marcelline hanno partecipato al percorso internazionale.

L’esperienza si è svolta a Las Palmas, nelle Isole Canarie (Spagna), dove i partecipanti hanno visitato tre istituti scolastici e approfondito il funzionamento dell’AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), l’organismo che riunisce i genitori degli studenti e collabora con le scuole nella realizzazione di attività educative, culturali e formative.

Il progetto ha permesso alle famiglie italiane coinvolte di conoscere nuovi modelli di partecipazione dei genitori alla vita scolastica, osservando realtà europee in cui il rapporto tra scuola e famiglie è parte integrante del percorso educativo.

«L’esperienza vissuta in Spagna rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto. Conoscere realtà diverse permette di acquisire idee e strumenti utili per rafforzare il dialogo tra scuola e genitori, nella consapevolezza che l’educazione è un percorso condiviso e che una partecipazione consapevole dei genitori, nel rispetto dei ruoli, può contribuire a migliorare la vita e la solidità della comunità scolastica», ha dichiarato la dirigente scolastica Stefania Tetta.

Per l’Istituto Marcelline, la partecipazione al progetto costituisce un ulteriore passo nel rafforzamento dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, attraverso lo scambio di esperienze maturate in contesti internazionali e il confronto con altre realtà scolastiche europee.

L’iniziativa punta inoltre a creare una rete sempre più strutturata di famiglie e istituti, basata sulla condivisione di buone pratiche e sulla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella crescita educativa degli studenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO