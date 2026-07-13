Foggia ricorda don Antonio Silvestri con il memoriale dedicato al “servo di Dio”

Foggia celebra la figura di don Antonio Silvestri, il sacerdote oratoriano vissuto in città tra il 1773 e il 1837, con una giornata dedicata alla memoria del “servo di Dio” e al percorso verso la sua beatificazione.

L’iniziativa è promossa dalla Confraternita di Sant’Eligio, dalla Pia Unione Santa Rita e dal Comitato Promotore per la Beatificazione del Servo di Dio don Antonio Silvestri, che hanno organizzato il memoriale dell’ascesa al cielo del sacerdote.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio nella Chiesa di Santa Maria di Loreto, conosciuta anche come Sant’Eligio. Il programma prevede alle ore 19 la celebrazione della Santa Messa presieduta da mons. Francesco Pio Tamburrino, vescovo emerito di Foggia, seguita dalla rappresentazione teatrale originale “Vivere per gli Altri”, opera del maestro Michele dell’Anno con la regia di Giustina Ruggiero.

«Quello che si andrà a celebrare non sarà solo il ricordo di un uomo di chiesa vissuto nella fede senza mai perdere la bussola, in un contesto storico caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte», spiegano gli organizzatori, «ma il ricordo di chi seppe dare speranza e conciliazione sia ai ricchi che ai poveri, proponendo una visione di società innovativa ed in forte anticipo nel teorizzare nella pratica i fondamenti di quella svolta epocale che poi si sarebbe chiamata la Dottrina Sociale della Chiesa».

Secondo il Comitato promotore, don Antonio Silvestri rappresenta un esempio di impegno spirituale e sociale, capace di unire attenzione agli ultimi, capacità amministrativa e una visione innovativa della comunità.

«Insomma un fulgido esempio di virtù e di “governo”, di cui Foggia ricorda ancora a fatica gli echi lontani, ma che farebbe bene a riscoprire in tutta la sua completezza e grandezza, in un rinnovato scatto di orgoglio e amore per i suoi figli più illustri», aggiungono gli organizzatori.

Nel percorso verso la beatificazione, l’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino mons. Giorgio Ferretti ha nominato nel 2024, con apposito decreto, i componenti del Tribunale per l’Inchiesta Diocesana dedicato alla causa di don Antonio Silvestri.

La conclusione delle attività dell’inchiesta diocesana è prevista per il prossimo mese di settembre, momento che consentirà l’avvio della successiva fase pontificia del procedimento.

Lo riporta foggiatoday.it.