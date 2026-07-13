Foggia, seminario ‘Sacro Cuore’: rubati gli animali della fattoria educativa

Colpo nella notte al Seminario minore diocesano ‘Sacro Cuore’ di via Napoli a Foggia, dove ignoti hanno portato via gli animali della piccola fattoria gestita dai seminaristi. Un progetto nato e cresciuto negli anni grazie a impegno, dedizione e alla collaborazione di tante persone della comunità.

Il furto è avvenuto tra domenica 12 e lunedì 13 luglio. A raccontare quanto accaduto sono stati gli stessi responsabili della struttura: “Siamo stati derubati di tutti i nostri animali, tranne un paio di papere e i nostri due cani che sono rientrati da soli”.

All’appello mancano una quindicina di galline, quattro pecore, tacchini e faraone. “Aiutateci a ritrovarli. Non erano tanti, ma erano animali che curavamo con tanto impegno”, è l’appello rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili.

La sottrazione degli animali ha colpito profondamente chi, negli anni, ha contribuito alla crescita della fattoria. “Anno dopo anno la fattoria era cresciuta anche grazie all’aiuto di molte persone generose che conoscono e praticano il bene”, ha spiegato una seminarista.

Il progetto rappresentava molto più di una semplice presenza all’interno del seminario: la fattoria era diventata uno spazio educativo dedicato ai giovani, alla cura degli animali, alla manualità e al valore del lavoro condiviso. Un luogo capace di accogliere anche gruppi esterni interessati a vivere un rapporto diretto con la natura.

“Chi conosce il seminario sa quanto impegno e affetto i ragazzi, insieme al rettore e alle suore, dedicano a questi animali”, sottolineano dalla struttura.

Ora l’obiettivo è recuperare gli animali e ripartire con il progetto: “Chiediamo a chi ha informazioni di contattarci e a chi può di aiutarci a riportare a casa gli animali e a far rinascere questo prezioso progetto”.

Lo riporta foggiatoday.it.