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Home // Cronaca // Foggia si prepara alla nuova ondata di caldo: temperature oltre i 40 gradi e città in allerta

FOGGIA TEMPERATURE Foggia si prepara alla nuova ondata di caldo: temperature oltre i 40 gradi e città in allerta

L'arrivo dell'anticiclone africano riporterà il capoluogo dauno tra le città più calde d'Italia, con giornate caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente gravose

Foggia sotto un caldo record: 44 gradi di afa estiva (fotogallery)

Foggia sotto un caldo record: 44 gradi di afa estiva (fotogallery) ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Dopo una breve tregua, Foggia si appresta ad affrontare una nuova e intensa ondata di calore. A partire da domani le temperature torneranno a salire rapidamente, con valori che potranno superare i 40 gradi, accompagnati da un elevato tasso di umidità destinato ad aumentare la percezione del caldo e i rischi per la salute.

L’arrivo dell’anticiclone africano riporterà il capoluogo dauno tra le città più calde d’Italia, con giornate caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente gravose. Secondo le previsioni, le temperature massime oscilleranno stabilmente tra i 37 e i 40 gradi, rendendo ancora più difficile affrontare le ore centrali della giornata.

In città si respira già un clima di attesa. Le strade appaiono meno frequentate del solito, molti cittadini preferiscono restare in casa nelle ore più calde e le aree pubbliche risultano quasi deserte. Tra i consigli più ricorrenti ci sono quelli di evitare l’esposizione diretta al sole, mantenersi costantemente idratati e limitare gli spostamenti non necessari.

Per fronteggiare l’emergenza, la Diocesi di Foggia ha rafforzato la rete dei cosiddetti “rifugi climatici”, spazi messi a disposizione delle persone più fragili per trovare refrigerio durante le ore di maggiore afa. Anche il Policlinico Riuniti ha predisposto un piano di attenzione in vista del possibile aumento degli accessi legati alle alte temperature.

Foggia continua a detenere un primato poco invidiabile: è tra i centri urbani italiani con il maggior numero di giornate all’anno in cui la temperatura raggiunge o supera i 35 gradi. Un dato che conferma come le ondate di calore stiano diventando sempre più frequenti e intense, imponendo nuove misure di prevenzione e adattamento.

Fonte: Telesveva.

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