MANFREDONIA – Gelsomino Building amplia il proprio organico e avvia una nuova campagna di selezione rivolta a figure tecniche da inserire all’interno dell’azienda. La società, attiva nel settore delle costruzioni in legno ad alta efficienza energetica, è alla ricerca di un ingegnere edile, di un geometra e di un perito industriale.

L’iniziativa rientra nel percorso di crescita intrapreso dall’impresa, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel comparto edilizio puntando su innovazione, sostenibilità e qualità costruttiva. I professionisti selezionati entreranno a far parte di un team impegnato nella progettazione e nella gestione di interventi orientati all’efficienza energetica e all’adozione di tecnologie costruttive innovative.

«La nostra crescita è il risultato del lavoro di persone competenti e appassionate. Per questo vogliamo ampliare il nostro team con professionisti che condividano i valori di qualità, affidabilità e innovazione che da sempre contraddistinguono Gelsomino Building», spiegano dall’azienda.

La ricerca è rivolta principalmente a candidati residenti a Manfredonia e in provincia di Foggia, con l’obiettivo di valorizzare le competenze presenti sul territorio e contribuire alla creazione di nuove opportunità occupazionali.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@gelsominoedilizia.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail la posizione per la quale intendono candidarsi.

Con questa nuova selezione, Gelsomino Building conferma l’intenzione di proseguire il proprio percorso di sviluppo, investendo nelle risorse umane e nella crescita del settore delle costruzioni in legno ad alta efficienza energetica. Lo riporta foggiatoday.it.