Il Maestro sanseverese Paolo Curatolo protagonista su Rai 3

La musica come strumento di espressione artistica, formazione e benessere sarà al centro dello speciale televisivo “La musica e il teatro”, in onda martedì 14 luglio alle ore 10:40 su Rai 3 Parlamento (Spazio Libero). Il progetto nasce dall’impegno del Maestro Paolo Curatolo, pianista, compositore e musicoterapeuta di San Severo, presidente dell’associazione ONLUS “Il Centro del Sorriso”, realtà impegnata nella ricerca sulla musicoterapia applicata.

Figura di rilievo nel panorama musicale internazionale, Paolo Curatolo è ideatore della musicoterapia di risonanza ed è entrato nel Guinness World Record di Londra grazie alla maratona pianistica di 26 ore dedicata alle composizioni di Mozart.

Nel corso dello speciale Rai il Maestro eseguirà il Rondò della Sonata KV 330 di Mozart, un omaggio al compositore salisburghese e un richiamo al primato che lo ha consacrato sulla scena internazionale.

La trasmissione rappresenta un nuovo importante riconoscimento per il percorso artistico di Curatolo, che negli ultimi anni ha raccolto apprezzamenti anche all’estero. Tra gli episodi più significativi, il successo ottenuto a Cambridge, in Inghilterra, dove il Maestro ha presentato l’“Inno di San Giorgio”, composizione tradotta in inglese e inserita ufficialmente nel rituale dell’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio, oltre a esibirsi al prestigioso King’s College di Cambridge.

Lo speciale televisivo racconta il valore della musica attraverso le esperienze e le eccellenze culturali della città di Potenza, intrecciando testimonianze, performance artistiche e percorsi formativi.

Tra gli interventi presenti nella trasmissione figurano quelli del professor Giacomo Fornari, già direttore del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, musicologo e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica 131 di Potenza, che approfondisce il ruolo dell’ascolto e della musica orchestrale come strumenti di crescita e coesione sociale.

Intervengono inoltre la professoressa Maria Sarli, direttrice del Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza, il presidente dell’Orchestra 131 Pasquale Scavone, la direttrice di Atheneum Musica Basilicata Giovanna D’Amato e l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Tiziano Falotico, con contributi dedicati alla valorizzazione culturale e musicale del territorio.

Ampio spazio sarà riservato anche agli studenti del Conservatorio “Gesualdo da Venosa”, protagonisti di numerose esibizioni dal vivo con diversi strumenti musicali, a testimonianza della qualità della formazione e della vitalità artistica lucana.

Attraverso immagini, interviste ed esecuzioni, lo speciale evidenzia il ruolo della musica come strumento di educazione, inclusione e cura, seguendo la visione portata avanti dal Maestro Curatolo attraverso la musicoterapia di risonanza.

Al centro di questo percorso anche la Panca di risonanza corporea multicromatica, dispositivo ideato per ampliare le applicazioni della musicoterapia attraverso l’ascolto corporeo delle vibrazioni musicali, con finalità di rieducazione e riabilitazione rivolte anche a bambini autistici o con deficit psicofisici.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.