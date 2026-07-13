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GARGANO FALLUCCHI Incendi sul Gargano, Fallucchi: “Gino Lisa scalo Protezione civile ma attesa Canadair da altre regioni”

La senatrice ha evidenziato i danni provocati dalle fiamme, con ettari di macchia mediterranea distrutti, aziende agricole colpite

Incendi sul Gargano, Fallucchi: "Con il Gino Lisa scalo della Protezione civile dobbiamo ancora attendere i Canadair da altre regioni"

Anna Maria Fallucchi - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La senatrice Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia) interviene sull’emergenza incendi che sta interessando il Gargano, denunciando la mancanza, a suo giudizio, di una programmazione adeguata nella gestione delle emergenze e chiedendo un potenziamento del ruolo dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia come base operativa della Protezione Civile.

«Un anno fa avevo lanciato un allarme. Oggi, mentre il Gargano continua a bruciare, quelle parole assumono il peso amaro della realtà», ha dichiarato Fallucchi, commentando una nuova giornata segnata dagli incendi nella provincia di Foggia.

La senatrice ha evidenziato i danni provocati dalle fiamme, con ettari di macchia mediterranea distrutti, aziende agricole colpite, biodiversità compromessa e comunità locali costrette a convivere con paura e disagi.

Fallucchi ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da ARIF, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri Forestali e volontari, sottolineando l’impegno degli operatori impegnati sul campo.

«A loro va la nostra più sincera gratitudine. Ma questo enorme coraggio non può sostituire ciò che la politica regionale avrebbe dovuto fare da tempo», ha affermato la senatrice.

Al centro delle critiche c’è il mancato utilizzo del Gino Lisa come struttura dotata di mezzi propri per fronteggiare gli incendi. «Il Gino Lisa è riconosciuto come aeroporto strategico per la Protezione Civile. E allora perché non è stato reso come una vera base operativa dotata di una flotta aerea antincendio? Perché, mentre il fuoco divora il Gargano, dobbiamo aspettare canadair che arrivano da altre regioni? Questa è una responsabilità politica che non può più essere nascosta», ha dichiarato.

La parlamentare ha poi contestato la gestione regionale delle emergenze, chiamando in causa le amministrazioni guidate prima da Michele Emiliano e oggi da Antonio Decaro.

«Prima Emiliano, oggi Decaro. Cambiano i presidenti della Regione, ma resta la stessa assenza di programmazione; si continua a rincorrere le emergenze invece di prevenirle, nonostante il Gargano sia uno dei territori italiani più esposti al rischio incendi», ha detto Fallucchi.

Secondo la senatrice, la Puglia dovrebbe dotarsi di una propria capacità operativa per intervenire tempestivamente contro i roghi, evitando di dipendere dall’arrivo di mezzi aerei provenienti da altre regioni.

«Non possiamo continuare a essere considerati figli di un Dio minore. Il Gargano non chiede privilegi, solo ciò che gli spetta: strumenti adeguati per difendere il proprio patrimonio ambientale, le proprie aziende, i propri cittadini e il lavoro di chi ogni giorno combatte contro il fuoco», ha aggiunto.

Fallucchi ha infine annunciato che continuerà a chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza per il territorio e il rafforzamento del ruolo del Gino Lisa come presidio della Protezione Civile.

«Dopo ogni incendio non basta contare gli ettari bruciati, è necessario piuttosto avere il coraggio di farsi un esame di coscienza per ciò che si poteva e doveva fare», ha concluso la senatrice.

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