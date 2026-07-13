Incendio a Vico, Sciscio sui vincoli alla prevenzione: "Non è ecologia, è cecità burocratica" - Fonte Immagine: Facebook, Lello Sciscio Sindaco Vico

Sono 972 gli ettari di territorio pugliese andati distrutti dagli incendi dal 1° giugno al 13 luglio 2026, secondo i dati provvisori del sistema europeo EFFIS (European Forest Fire Information System) di Copernicus, che monitora la diffusione dei roghi attraverso l’analisi delle immagini satellitari.

A tracciare il bilancio è Coldiretti Puglia, che evidenzia come il periodo estivo renda particolarmente vulnerabili le aree rurali della regione, già esposte al rischio incendi a causa delle alte temperature e delle condizioni di siccità.

Le situazioni più critiche si registrano nelle province di Lecce, Taranto e Foggia. Secondo il monitoraggio EFFIS Copernicus, sono 399 gli ettari bruciati nel Leccese, 364 nel Tarantino, 167 nel territorio della provincia di Foggia, 29 nella Bat e 13 nel Brindisino.

«Numeri che raccontano una pressione crescente sulle campagne pugliesi, con conseguenze pesanti sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulle attività agricole coinvolte», sottolinea Coldiretti Puglia.

«Ogni ettaro distrutto dal fuoco rappresenta una perdita per il territorio – evidenzia l’associazione – perché dietro una superficie bruciata ci sono anni di lavoro della natura, produzioni agricole compromesse, biodiversità cancellata e un danno economico che spesso ricade sulle comunità rurali».

Coldiretti richiama l’attenzione anche sul ruolo del degrado ambientale nella diffusione degli incendi, sottolineando come l’abbandono incontrollato di rifiuti nelle campagne possa aumentare il rischio di propagazione delle fiamme. Plastica, pneumatici, materiali infiammabili e altri scarti lasciati nelle aree agricole possono infatti trasformarsi in elementi capaci di alimentare rapidamente i roghi.

L’organizzazione ribadisce la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e controllo nelle zone rurali, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine, agricoltori e cittadini.

Coldiretti invita inoltre alla massima prudenza per evitare comportamenti pericolosi, come l’accensione di fuochi vicino alla vegetazione secca, l’abbandono di mozziconi o rifiuti e la sosta dei veicoli in aree particolarmente esposte al rischio incendio.

Secondo l’associazione, gli agricoltori svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del territorio, ma servono politiche strutturali di prevenzione per difendere l’ambiente e salvaguardare il futuro economico e produttivo delle campagne pugliesi.

Lo riporta leccesette.it.