La Questura BAT intitola la Sala Stampa a Fulvio Schinzari

La Sala Stampa della Questura di Barletta Andria Trani porta ora il nome del Primo Dirigente Fulvio Schinzari, funzionario della Polizia di Stato scomparso nel tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina nella sede della Questura di via Indipendenza, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio.

L’iniziativa è stata promossa dal Questore della BAT Alfredo Fabbrocini e ha rappresentato un momento di forte valore istituzionale e umano, dedicato alla memoria di un dirigente che ha dedicato la propria carriera al servizio della sicurezza pubblica, distinguendosi per professionalità, impegno e senso del dovere.

La scelta di dedicare a Schinzari uno degli spazi centrali della comunicazione istituzionale della Questura assume un significato particolare: la Sala Stampa è infatti il luogo in cui ogni giorno si sviluppa il rapporto con gli organi di informazione e con i cittadini, nel segno della trasparenza, della legalità e della vicinanza alla comunità.

Fulvio Schinzari, già in servizio presso la Questura di Bari, perse la vita nella tragedia ferroviaria che dieci anni fa sconvolse la Puglia, causando la morte di 23 persone. La sua figura resta legata alla dedizione mostrata nelle diverse funzioni ricoperte durante la carriera nella Polizia di Stato e all’esempio lasciato ai colleghi.

Alla cerimonia hanno partecipato il Vicario del Prefetto della Provincia BAT Sergio Mazzia, il Questore BAT Alfredo Fabbrocini, il Questore di Bari Annino Gargano, il Questore di Brindisi Aurelio Montaruli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani Renato Nitti, il sindaco di Andria Giovanna Bruno, oltre a numerose rappresentanze istituzionali e autorità del territorio.

La presenza delle autorità ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un momento considerato significativo per la Questura, per le donne e gli uomini della Polizia di Stato della BAT e per l’intera comunità.

Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Fulvio Schinzari. In particolare, la figlia Angela Schinzari, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio a Ravenna, ha ricordato il valore umano e professionale del padre, sottolineando come i principi che hanno guidato la sua vita e il suo servizio continuino a rappresentare un punto di riferimento anche dopo la sua prematura scomparsa.

Con l’intitolazione della Sala Stampa, la Questura BAT ha voluto lasciare un segno permanente della memoria di un dirigente che ha rappresentato con il proprio lavoro i valori della Polizia di Stato e dell’impegno al servizio dei cittadini.