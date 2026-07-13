L'Italia verticale: manifesto per una Repubblica che ricominci dalle sue montagne

La civiltà che smise di guardare in alto

Ci sono errori che una nazione commette senza accorgersene.

Non nascono da una guerra. Né da una rivoluzione. Non hanno la violenza delle fratture improvvise. Si insinuano lentamente, come una nebbia che entra dalle finestre lasciate socchiuse, finché un mattino ci si sveglia e il paesaggio non è più lo stesso.

L’Italia ha commesso uno di questi errori.

Ha cambiato il proprio punto di osservazione. Per secoli ha imparato a guardare il mondo dalle montagne. Poi, quasi senza rendersene conto, ha cominciato a guardarlo soltanto dalle città.

Sembra una differenza geografica.

È una rivoluzione antropologica. Perché il luogo da cui osserviamo il mondo finisce sempre per determinare il mondo che costruiamo. Le montagne insegnano la misura. Le città insegnano la velocità. Le montagne ricordano che ogni conquista richiede tempo. Le città promettono che ogni desiderio possa essere immediato. Le montagne obbligano a convivere con il limite. Le città alimentano l’illusione che ogni limite possa essere eliminato.

Nessuna delle due visioni è sbagliata.

Diventano pericolose quando una pretende di sostituire l’altra. Ed è qui che l’Italia ha iniziato a perdere sé stessa. Non quando ha costruito autostrade. Non quando ha industrializzato le pianure. Non quando milioni di persone hanno cercato una vita migliore.

Tutto questo appartiene alla storia di una democrazia che cresce. L’errore è arrivato dopo.

Quando abbiamo cominciato a credere che il valore di un territorio coincidesse con la quantità di ricchezza che riusciva a produrre. Da quel momento le montagne hanno smesso di essere considerate il luogo dove nasceva l’equilibrio.

Sono diventate il luogo dove mancava qualcosa. Mancavano i servizi. Mancavano le industrie. Mancavano le persone. Mancavano le opportunità.

Abbiamo continuato a compilare l’elenco delle assenze. Senza accorgerci delle presenze.

Perché gli Appennini non erano diventati poveri. Erano diventati invisibili.

E c’è una differenza enorme.

La povertà può essere combattuta. L’invisibilità produce indifferenza. Così, anno dopo anno, abbiamo imparato a raccontare le aree interne come un problema. Mai come una risposta.

Abbiamo pronunciato migliaia di volte parole come spopolamento, marginalità, criticità, fragilità.

Parole vere. Ma incapaci di raccontare l’essenziale. Perché esiste una domanda che nessuno ha avuto il coraggio di porre.

Che cosa custodiscono le montagne che il resto del Paese sta lentamente perdendo?

Forse è da qui che bisogna ricominciare. Non dalle mancanze. Dalle eredità. Perché gli Appennini non sono semplicemente una catena montuosa. Sono il più lungo archivio vivente della civiltà italiana.

Ogni bosco conserva un modo di abitare il tempo. Ogni sentiero custodisce una forma di conoscenza. Ogni paese contiene un’idea di comunità che nessun algoritmo sarà mai capace di replicare. Ogni campana che ancora rompe il silenzio ricorda che il tempo può essere condiviso, non soltanto misurato.

Abbiamo trascorso decenni a parlare di innovazione.

Forse abbiamo dimenticato la domanda più importante. Che cosa vale la pena conservare mentre innoviamo?

Perché ogni civiltà che rincorre il futuro distruggendo le condizioni che l’hanno resa possibile finisce per assomigliare a un uomo che sega il ramo sul quale è seduto. L’Appennino non è il passato dell’Italia.

È il luogo dove il futuro continua a interrogare il presente. Lo si comprende soltanto attraversandolo. Non da turisti. Non da escursionisti. Ma da pellegrini.

Esiste una differenza sottile.

Il turista cerca ciò che è bello. Il pellegrino cerca ciò che può trasformarlo. L’Appennino Bike Tour, forse senza volerlo, compie proprio questo gesto antico. Pedala dentro una geografia che credevamo di conoscere. E invece ci costringe a scoprire che non avevamo mai davvero guardato.

Matrice. Sante Marie. Carovilli. Valle Agricola.

I piccoli comuni disseminati lungo la dorsale italiana. A prima vista sembrano tappe. Poi diventano domande. Infine si trasformano in specchi. Perché ogni paese attraversato finisce per interrogare chi arriva. Non domanda: “Da dove vieni?” Domanda: “Che idea hai dell’Italia?”

Ed è una domanda molto più difficile. Perché obbliga ciascuno di noi a riconoscere un fatto che abbiamo accuratamente evitato. L’Italia non ha mai avuto un problema con le montagne. Ha avuto un problema con la propria idea di progresso.

Abbiamo confuso la crescita con la concentrazione. Lo sviluppo con l’espansione. La modernità con la velocità. La ricchezza con il consumo.

Nel frattempo, proprio dove sembrava che mancasse tutto, continuava a sopravvivere ciò che rende possibile qualunque civiltà.

La fiducia. La reciprocità. La prossimità. La memoria. Il limite. La responsabilità. La comunità.

Forse il XXI secolo sarà ricordato come il tempo in cui l’umanità ha scoperto che la risorsa più scarsa non era il petrolio.

Era l’appartenenza. Perché si può vivere senza possedere molte cose. È molto più difficile vivere senza sentirsi parte di qualcosa.

Le montagne lo sanno da millenni. Le città stanno ricominciando a impararlo.

Questo manifesto nasce da una convinzione semplice.

Le aree interne non sono il luogo dove l’Italia finisce. Sono il luogo dove l’Italia comincia. Perché ogni volta che un paese si svuota non arretra soltanto un confine demografico. Arretra una lingua. Arretra una memoria. Arretra un paesaggio. Arretra un’idea di uomo. Arretra una Repubblica.

E ogni volta che una comunità decide di restare, di innovare senza sradicarsi, di custodire senza chiudersi, di aprirsi senza dissolversi, accade il contrario.

Non resiste un paese. Rinasce una possibilità.

Forse il futuro italiano non dipenderà soltanto da quanto sapremo costruire.

Dipenderà soprattutto da ciò che avremo il coraggio di non perdere.

Per questo l’Appennino non chiede di essere salvato. Chiede che l’Italia ricominci a ricordarsi di chi è. Perché una nazione può sopravvivere alla povertà. Può sopravvivere alle crisi. Perfino alle guerre.

Ma difficilmente sopravvive quando dimentica il paesaggio che ha educato la sua anima.

E gli Appennini, da più di duemila anni, non sostengono soltanto una penisola.

Continuano, silenziosamente, a sostenere un’idea di civiltà. La domanda è se l’Italia abbia ancora il coraggio di salire fin lassù. Non per conquistare la cima. Ma per imparare a guardare il mondo da un’altezza diversa.

Perché ci sono montagne che si scalano.

E montagne che, una volta raggiunte, cambiano per sempre lo sguardo di chi vi è salito.

A cura di Maurizio Varriano.

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