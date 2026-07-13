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Home // Manfredonia // “L’Oro della Daunia” arriva a Manfredonia: un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio

ORO DAUNIA “L’Oro della Daunia” arriva a Manfredonia: un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio

L'evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Gargano, dall'IPEOA "Michele Lecce" e da Slow Food Manfredonia, è aperto a tutta la cittadinanza.

"L'Oro della Daunia" arriva a Manfredonia: un viaggio tra sapori, tradizioni e identità del territorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un racconto che profuma di pane, olio, mare e antiche tradizioni. Un percorso che celebra la ricchezza enogastronomica e culturale della Capitanata, intrecciando storia, ambiente e identità. È questo lo spirito de “L’Oro della Daunia – Itinerario tra i saperi e i sapori della Capitanata”, il volume firmato da Luigi Talienti e Giovanni Ognissanti, che sarà presentato giovedì 16 luglio, alle ore 18, sulla Terrazza dell’Info Point di Piazzetta del Mercato, a Manfredonia.

L’iniziativa, promossa da Europa Verde – Verdi di Manfredonia, sarà un’occasione per riflettere sul valore delle eccellenze agroalimentari del territorio e sul loro legame con il paesaggio, la biodiversità e la cultura locale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Domenico La Marca e del commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro. A seguire gli interventi del consigliere comunale Alfredo De Luca, della presidente di Slow Food Manfredonia, Luigia Ciuffreda, e della naturalista Michela Ingaramo, del Centro Studi Naturalistici. A moderare sarà l’avvocato Innocenza Starace, coportavoce di Europa Verde – Verdi di Capitanata.

Più che una semplice presentazione editoriale, l’appuntamento si propone come un momento di confronto sul patrimonio materiale e immateriale della Daunia, con l’obiettivo di promuovere una cultura del cibo consapevole e valorizzare un territorio ricco di storia, biodiversità e tradizioni che continuano a rappresentarne il tratto distintivo.

L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Gargano, dall’IPEOA “Michele Lecce” e da Slow Food Manfredonia, è aperto a tutta la cittadinanza.

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