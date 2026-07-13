Edizione n° 6125

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

CIUFFREDA // Antimafia a Foggia, il figlio di Ciuffreda all’associazione Panunzio: “La battaglia deve unire, non dividere”
12 Luglio 2026 - ore  15:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Mantova 54enne di Orta Nova

ORTA NOVA Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Mantova 54enne di Orta Nova

La condanna era diventata definitiva nell’ottobre 2022, quando è passata in giudicato la sentenza per fatti risalenti al gennaio 2020

Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Mantova 54enne di Orta Nova

Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Mantova 54enne di Orta Nova - Fonte Immagine: dinellalex.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Mantova un 54enne originario del Foggiano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia per una condanna definitiva relativa a maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, pur essendo nato in provincia di Foggia, risultava domiciliato di fatto nel territorio mantovano. Il provvedimento restrittivo è scattato dopo la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione concessa in precedenza.

La condanna era diventata definitiva nell’ottobre 2022, quando è passata in giudicato la sentenza per fatti risalenti al gennaio 2020 e avvenuti a Orta Nova, nel Foggiano.

Dopo il ricalcolo delle pene concorrenti disposto dall’autorità giudiziaria, il 54enne dovrà scontare 6 mesi e 13 giorni di reclusione, oltre a 4 mesi di arresto e al pagamento di un’ammenda di 800 euro.

I militari dell’Arma, una volta individuato l’uomo, hanno proceduto alla notifica del provvedimento e agli adempimenti di rito. Al termine delle formalità, il 54enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Mantova, dove sconterà la pena prevista.

Lo riporta mantovauno.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO