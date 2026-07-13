Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Mantova 54enne di Orta Nova

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Mantova un 54enne originario del Foggiano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia per una condanna definitiva relativa a maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, pur essendo nato in provincia di Foggia, risultava domiciliato di fatto nel territorio mantovano. Il provvedimento restrittivo è scattato dopo la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione concessa in precedenza.

La condanna era diventata definitiva nell’ottobre 2022, quando è passata in giudicato la sentenza per fatti risalenti al gennaio 2020 e avvenuti a Orta Nova, nel Foggiano.

Dopo il ricalcolo delle pene concorrenti disposto dall’autorità giudiziaria, il 54enne dovrà scontare 6 mesi e 13 giorni di reclusione, oltre a 4 mesi di arresto e al pagamento di un’ammenda di 800 euro.

I militari dell’Arma, una volta individuato l’uomo, hanno proceduto alla notifica del provvedimento e agli adempimenti di rito. Al termine delle formalità, il 54enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Mantova, dove sconterà la pena prevista.

Lo riporta mantovauno.it.