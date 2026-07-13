Manfredonia, chiusa la Pineta di Siponto per rischio alberi e rami pericolanti

La Pineta di Siponto è stata chiusa temporaneamente per motivi di sicurezza dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la zona nel pomeriggio di ieri. A stabilirlo è stata l’ordinanza sindacale n. 44, adottata dal Comune di Manfredonia per tutelare la pubblica e privata incolumità.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle condizioni di instabilità riscontrate nel patrimonio arboreo dell’area, con la presenza di alberi e rami potenzialmente pericolosi e un concreto rischio per cittadini e visitatori.

Fino a nuova disposizione, è vietato l’accesso, il transito e lo stazionamento all’interno della Pineta di Siponto, così come lo svolgimento di attività ricreative, sportive e di svago nella zona interessata dal provvedimento.

La riapertura dell’area sarà possibile soltanto dopo il completamento delle verifiche tecniche, delle attività di monitoraggio e degli interventi necessari alla messa in sicurezza, una volta accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e i visitatori a rispettare le limitazioni previste dall’ordinanza, evitando di superare le aree interdette, per prevenire situazioni di pericolo.

Il Comune ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine e gli enti intervenuti tempestivamente sul posto per le attività di supporto e gestione dell’emergenza.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.