La Pineta di Siponto è stata chiusa temporaneamente per motivi di sicurezza dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la zona nel pomeriggio di ieri. A stabilirlo è stata l’ordinanza sindacale n. 44, adottata dal Comune di Manfredonia per tutelare la pubblica e privata incolumità.
Il provvedimento si è reso necessario a causa delle condizioni di instabilità riscontrate nel patrimonio arboreo dell’area, con la presenza di alberi e rami potenzialmente pericolosi e un concreto rischio per cittadini e visitatori.
Fino a nuova disposizione, è vietato l’accesso, il transito e lo stazionamento all’interno della Pineta di Siponto, così come lo svolgimento di attività ricreative, sportive e di svago nella zona interessata dal provvedimento.
La riapertura dell’area sarà possibile soltanto dopo il completamento delle verifiche tecniche, delle attività di monitoraggio e degli interventi necessari alla messa in sicurezza, una volta accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza e i visitatori a rispettare le limitazioni previste dall’ordinanza, evitando di superare le aree interdette, per prevenire situazioni di pericolo.
Il Comune ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine e gli enti intervenuti tempestivamente sul posto per le attività di supporto e gestione dell’emergenza.
Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.
3 commenti su "Manfredonia, chiusa la Pineta di Siponto per rischio alberi e rami pericolanti"
Ma davvero è così difficile trovare una soluzione di buon senso? Basterebbe rimuovere gli alberi realmente pericolanti, che non sono molti, e si potrebbe realizzare un grande parcheggio, di cui il paese ha davvero bisogno. Durante la festa patronale, quello spazio sarebbe ideale anche per ospitare giostre e bancarelle.
Invece le giostre vengono sistemate sotto la montagna, in una zona lontana, poco illuminata e scomoda, soprattutto per i bambini e le famiglie. Manfredonia ha la fortuna di avere il mare: valorizziamo il lungomare e gli spazi più vicini al centro, invece di allontanare tutto.
La festa della Madonna appartiene alla città e dovrebbe essere vissuta nel cuore di Manfredonia, non ai margini. Purtroppo questa amministrazione sembra avere idee poco chiare e continua a prendere decisioni che molti cittadini faticano a comprendere.
per il genio di cui sopra
a margine delle simpatie politiche di cui mi interessa davvero poco non avendo votato il sindaco in corso ma lei ha una minima idea di che inferno logistico ci troveremmo in città con giostre e bancarelle a Siponto (che sempre lei poi definisce il cuore di Manfredonia).
e poi sempre per seguire il suo consiglio, lei propone di abbattere la pineta per fare un grande parcheggio???
anche se anonimo si capisce bene da quale pollaio viene
Abbattere le decine di catapecchie pericolanti con proprietari ignoti di via Palatella e creare un cinema arena estivo con tanto verde, oppure creare la villetta del Rione Croce.