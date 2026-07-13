Edizione n° 6126

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

CIUFFREDA // Antimafia a Foggia, il figlio di Ciuffreda all’associazione Panunzio: “La battaglia deve unire, non dividere”
12 Luglio 2026 - ore  15:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, domenica sera: Ferrari sul marciapiede. Ma il parcheggio a un euro era troppo “popolare”?

FERRARI MARCIAPIEDE Manfredonia, domenica sera: Ferrari sul marciapiede. Ma il parcheggio a un euro era troppo “popolare”?

La scena non è passata inosservata ai passanti, soprattutto perché, proprio da qualche settimana, anche la sosta serale e festiva nel centro cittadino è regolamentata con tariffa

Manfredonia, domenica sera: Ferrari sul marciapiede. Ma il parcheggio a un euro era troppo "popolare"?

Manfredonia, domenica sera: Ferrari sul marciapiede. Ma il parcheggio a un euro era troppo "popolare"? - ph statoquotidiano

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA. Domenica sera, Via Tribuna, Manfredonia. Una Ferrari California parcheggiata comodamente sul marciapiede, nonostante dall’altro lato della strada fossero disponibili regolari stalli di sosta.

La scena non è passata inosservata ai passanti, soprattutto perché, proprio da qualche settimana, anche la sosta serale e festiva nel centro cittadino è regolamentata con tariffa di 1 euro l’ora, dalle 17 alle 24. Un costo decisamente abbordabile anche per chi ha scelto il Cavallino Rampante come compagno di viaggio.

L’episodio riporta inevitabilmente all’ordinanza comunale che disciplina i parcheggi a pagamento, entrata in vigore con l’orario estivo, estendendo il ticket anche ai festivi. Una misura pensata per garantire maggiore rotazione degli stalli e una migliore vivibilità del centro. (Qui l’approfondimento: https://www.statoquotidiano.it/13/06/2026/manfredonia-da-lunedi-15-giugno-scatta-lorario-estivo-dei-parcheggi-a-pagamento-ticket-anche-nei-festivi/1325252/)

Nel caso immortalato in foto, tuttavia, il problema non sembra essere il costo della sosta. A pochi metri, sul lato sinistro della carreggiata, gli spazi disponibili sembravano non mancare.

La foto è stata inviata da un lettore.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Manfredonia, domenica sera: Ferrari sul marciapiede. Ma il parcheggio a un euro era troppo “popolare”?"

  3. Il solito IMBECILLE morto di fame, che noleggia la Ferrari per far lo spaccone, ma il giorno dopo resta sempre un imbecille PERFETTO.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO