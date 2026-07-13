Manfredonia, domenica sera: Ferrari sul marciapiede. Ma il parcheggio a un euro era troppo "popolare"?

MANFREDONIA. Domenica sera, Via Tribuna, Manfredonia. Una Ferrari California parcheggiata comodamente sul marciapiede, nonostante dall’altro lato della strada fossero disponibili regolari stalli di sosta.

La scena non è passata inosservata ai passanti, soprattutto perché, proprio da qualche settimana, anche la sosta serale e festiva nel centro cittadino è regolamentata con tariffa di 1 euro l’ora, dalle 17 alle 24. Un costo decisamente abbordabile anche per chi ha scelto il Cavallino Rampante come compagno di viaggio.

L’episodio riporta inevitabilmente all’ordinanza comunale che disciplina i parcheggi a pagamento, entrata in vigore con l’orario estivo, estendendo il ticket anche ai festivi. Una misura pensata per garantire maggiore rotazione degli stalli e una migliore vivibilità del centro. (Qui l’approfondimento: https://www.statoquotidiano.it/13/06/2026/manfredonia-da-lunedi-15-giugno-scatta-lorario-estivo-dei-parcheggi-a-pagamento-ticket-anche-nei-festivi/1325252/)

Nel caso immortalato in foto, tuttavia, il problema non sembra essere il costo della sosta. A pochi metri, sul lato sinistro della carreggiata, gli spazi disponibili sembravano non mancare.

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