Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento 'Stele Daunia'

Il Rotary Club Manfredonia inaugurerà sabato 18 luglio 2026 il Monumento “Stele Daunia”, un’opera dedicata all’archeologo professor Silvio Ferri e realizzata con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città, la sua identità storica e il patrimonio custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia.

La cerimonia si terrà alle ore 19.30 presso il Porto Turistico Marina del Gargano e rappresenterà uno dei principali service realizzati dal Club, con la volontà di lasciare alla comunità un’opera permanente capace di unire cultura, memoria e valorizzazione del territorio.

La scelta della Stele Daunia richiama uno dei simboli più rappresentativi dell’antica civiltà daunia e punta a creare un collegamento diretto tra il monumento sul waterfront cittadino e il Museo Archeologico ospitato nel Castello Svevo-Angioino, che custodisce una delle più importanti collezioni di stele daunie al mondo.

L’iniziativa nasce con l’intento di trasformare la nuova opera in un vero e proprio “ambasciatore” della storia locale, capace di attirare l’attenzione di cittadini e visitatori e di accompagnarli alla scoperta delle radici culturali della città.

Il progetto è stato ideato dall’ingegnere Bruno Rinaldi, socio del Rotary Club Manfredonia, che ha tradotto in un’opera concreta la volontà di creare un simbolo dedicato alla memoria storica e alla promozione del patrimonio archeologico cittadino.

Con la realizzazione della Stele Daunia, il Rotary conferma il proprio impegno al servizio della comunità, attraverso un intervento destinato a durare nel tempo e a diventare un elemento di appartenenza per le future generazioni.

Alla cerimonia prenderà parte anche il professor Rolando Ferri, docente ordinario dell’Università di Pisa e nipote dell’archeologo Silvio Ferri, figura alla quale il monumento è dedicato. La sua presenza rappresenterà un momento di particolare rilievo culturale e scientifico per Manfredonia.

L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e rotariane.

«Con questo monumento il Rotary Club Manfredonia desidera consegnare alla città non soltanto un’opera, ma un messaggio: conoscere la propria storia significa costruire il proprio futuro. La Stele Daunia vuole essere un invito permanente a riscoprire il nostro straordinario patrimonio archeologico e a varcare la soglia del Museo Archeologico Nazionale, autentico custode della memoria della civiltà daunia.»

L’inaugurazione del Monumento “Stele Daunia” sarà quindi un momento di celebrazione dell’identità storica e culturale della comunità, riaffermando il valore della memoria come base per costruire il futuro. Un progetto che unisce cultura, bellezza e sviluppo del territorio, confermando il ruolo del Rotary Club Manfredonia nella promozione di iniziative a beneficio della città.