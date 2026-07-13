Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento 'Stele Daunia'

Il Rotary Club Manfredonia inaugurerà sabato 18 luglio 2026 il Monumento “Stele Daunia”, un’opera dedicata all’archeologo professor Silvio Ferri e realizzata con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città, la sua identità storica e il patrimonio custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia.
La cerimonia si terrà alle ore 19.30 presso il Porto Turistico Marina del Gargano e rappresenterà uno dei principali service realizzati dal Club, con la volontà di lasciare alla comunità un’opera permanente capace di unire cultura, memoria e valorizzazione del territorio.
La scelta della Stele Daunia richiama uno dei simboli più rappresentativi dell’antica civiltà daunia e punta a creare un collegamento diretto tra il monumento sul waterfront cittadino e il Museo Archeologico ospitato nel Castello Svevo-Angioino, che custodisce una delle più importanti collezioni di stele daunie al mondo.
L’iniziativa nasce con l’intento di trasformare la nuova opera in un vero e proprio “ambasciatore” della storia locale, capace di attirare l’attenzione di cittadini e visitatori e di accompagnarli alla scoperta delle radici culturali della città.
Il progetto è stato ideato dall’ingegnere Bruno Rinaldi, socio del Rotary Club Manfredonia, che ha tradotto in un’opera concreta la volontà di creare un simbolo dedicato alla memoria storica e alla promozione del patrimonio archeologico cittadino.
Con la realizzazione della Stele Daunia, il Rotary conferma il proprio impegno al servizio della comunità, attraverso un intervento destinato a durare nel tempo e a diventare un elemento di appartenenza per le future generazioni.
Alla cerimonia prenderà parte anche il professor Rolando Ferri, docente ordinario dell’Università di Pisa e nipote dell’archeologo Silvio Ferri, figura alla quale il monumento è dedicato. La sua presenza rappresenterà un momento di particolare rilievo culturale e scientifico per Manfredonia.
L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e rotariane.
«Con questo monumento il Rotary Club Manfredonia desidera consegnare alla città non soltanto un’opera, ma un messaggio: conoscere la propria storia significa costruire il proprio futuro. La Stele Daunia vuole essere un invito permanente a riscoprire il nostro straordinario patrimonio archeologico e a varcare la soglia del Museo Archeologico Nazionale, autentico custode della memoria della civiltà daunia.»
L’inaugurazione del Monumento “Stele Daunia” sarà quindi un momento di celebrazione dell’identità storica e culturale della comunità, riaffermando il valore della memoria come base per costruire il futuro. Un progetto che unisce cultura, bellezza e sviluppo del territorio, confermando il ruolo del Rotary Club Manfredonia nella promozione di iniziative a beneficio della città.
1 commento su "Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento ‘Stele Daunia’"
Qualcuno mi può spiegare a cosa serve davvero questo club?In questo paese si parla tanto di solidarietà, ma troppo spesso si vede solo apparenza. E questo, sinceramente, mi amareggia. La vera ricchezza di una comunità non sono le medaglie, le fotografie, le cerimonie o i riconoscimenti, ma la capacità di stare accanto a chi soffre, a chi è in difficoltà e a chi non riesce nemmeno a mettere un piatto in tavola.Le associazioni dovrebbero avere come unico obiettivo quello di aiutare il prossimo, senza secondi fini e senza cercare visibilità. Fare del bene significa rimboccarsi le maniche nel silenzio, non cercare applausi o consensi.Non basta sedersi in prima fila in chiesa o partecipare agli eventi per definirsi persone perbene. La bontà si misura nei gesti quotidiani, nell’umiltà, nella generosità e nella disponibilità verso chi ha davvero bisogno.
Vorrei vedere meno passerelle e più aiuti concreti, meno protagonismo e più umanità. Perché chi fa del bene non ha bisogno di dimostrarlo: lo fa e basta. È questo che rende grande una persona, non una medaglia appuntata sul petto o un titolo da esibire.
Questa è la solidarietà che vorrei vedere nel nostro paese: quella che cambia davvero la vita delle persone, non quella che serve solo a costruirsi un’immagine.