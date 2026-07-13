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MANFREDONIA ROTARY Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento ‘Stele Daunia’

La cerimonia si terrà alle ore 19.30 presso il Porto Turistico Marina del Gargano e rappresenterà uno dei principali service realizzati dal Club

Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento 'Stele Daunia'

Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento 'Stele Daunia'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Rotary Club Manfredonia inaugurerà sabato 18 luglio 2026 il Monumento “Stele Daunia”, un’opera dedicata all’archeologo professor Silvio Ferri e realizzata con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città, la sua identità storica e il patrimonio custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia.

La cerimonia si terrà alle ore 19.30 presso il Porto Turistico Marina del Gargano e rappresenterà uno dei principali service realizzati dal Club, con la volontà di lasciare alla comunità un’opera permanente capace di unire cultura, memoria e valorizzazione del territorio.

La scelta della Stele Daunia richiama uno dei simboli più rappresentativi dell’antica civiltà daunia e punta a creare un collegamento diretto tra il monumento sul waterfront cittadino e il Museo Archeologico ospitato nel Castello Svevo-Angioino, che custodisce una delle più importanti collezioni di stele daunie al mondo.

L’iniziativa nasce con l’intento di trasformare la nuova opera in un vero e proprio “ambasciatore” della storia locale, capace di attirare l’attenzione di cittadini e visitatori e di accompagnarli alla scoperta delle radici culturali della città.

Il progetto è stato ideato dall’ingegnere Bruno Rinaldi, socio del Rotary Club Manfredonia, che ha tradotto in un’opera concreta la volontà di creare un simbolo dedicato alla memoria storica e alla promozione del patrimonio archeologico cittadino.

Con la realizzazione della Stele Daunia, il Rotary conferma il proprio impegno al servizio della comunità, attraverso un intervento destinato a durare nel tempo e a diventare un elemento di appartenenza per le future generazioni.

Alla cerimonia prenderà parte anche il professor Rolando Ferri, docente ordinario dell’Università di Pisa e nipote dell’archeologo Silvio Ferri, figura alla quale il monumento è dedicato. La sua presenza rappresenterà un momento di particolare rilievo culturale e scientifico per Manfredonia.

L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e rotariane.

«Con questo monumento il Rotary Club Manfredonia desidera consegnare alla città non soltanto un’opera, ma un messaggio: conoscere la propria storia significa costruire il proprio futuro. La Stele Daunia vuole essere un invito permanente a riscoprire il nostro straordinario patrimonio archeologico e a varcare la soglia del Museo Archeologico Nazionale, autentico custode della memoria della civiltà daunia.»

L’inaugurazione del Monumento “Stele Daunia” sarà quindi un momento di celebrazione dell’identità storica e culturale della comunità, riaffermando il valore della memoria come base per costruire il futuro. Un progetto che unisce cultura, bellezza e sviluppo del territorio, confermando il ruolo del Rotary Club Manfredonia nella promozione di iniziative a beneficio della città.

1 commento su "Manfredonia, il Rotary Club dona alla città il Monumento ‘Stele Daunia’"

  1. Qualcuno mi può spiegare a cosa serve davvero questo club?In questo paese si parla tanto di solidarietà, ma troppo spesso si vede solo apparenza. E questo, sinceramente, mi amareggia. La vera ricchezza di una comunità non sono le medaglie, le fotografie, le cerimonie o i riconoscimenti, ma la capacità di stare accanto a chi soffre, a chi è in difficoltà e a chi non riesce nemmeno a mettere un piatto in tavola.Le associazioni dovrebbero avere come unico obiettivo quello di aiutare il prossimo, senza secondi fini e senza cercare visibilità. Fare del bene significa rimboccarsi le maniche nel silenzio, non cercare applausi o consensi.Non basta sedersi in prima fila in chiesa o partecipare agli eventi per definirsi persone perbene. La bontà si misura nei gesti quotidiani, nell’umiltà, nella generosità e nella disponibilità verso chi ha davvero bisogno.
    Vorrei vedere meno passerelle e più aiuti concreti, meno protagonismo e più umanità. Perché chi fa del bene non ha bisogno di dimostrarlo: lo fa e basta. È questo che rende grande una persona, non una medaglia appuntata sul petto o un titolo da esibire.
    Questa è la solidarietà che vorrei vedere nel nostro paese: quella che cambia davvero la vita delle persone, non quella che serve solo a costruirsi un’immagine.

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