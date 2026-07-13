La stagione sportiva 2026/2027 potrebbe segnare un momento particolarmente significativo per la SSD Giuseppe Angel Manfredonia. Dopo anni di attività in altre strutture, la società guarda con fiducia al possibile ritorno al PalaScaloria, storico impianto che ha ospitato alcune delle pagine più belle della pallacanestro cittadina.

Nel corso degli incontri con la società, l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Schiavone, ha infatti rassicurato i dirigenti sulla rapidità con cui saranno eseguiti gli interventi di manutenzione del PalaScaloria. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di riconsegnare l’impianto pienamente fruibile nel più breve tempo possibile, consentendo così al Basket Angel di tornare a svolgere gran parte delle proprie attività sportive nella storica casa della pallacanestro cittadina.

Pur nel rispetto dei tempi necessari al completamento dell’iter amministrativo, queste rassicurazioni rappresentano un segnale positivo e incoraggiante, accolto con soddisfazione da tutta la dirigenza.

La SSD Giuseppe Angel Manfredonia desidera ringraziare il Sindaco Domenico la Marca e l’intera amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata nei confronti del progetto Angel e del movimento di tifosi a sostegno della squadra. Chiara la disponibilità manifestata nel favorire un percorso che restituisca centralità a uno degli impianti simbolo dello sport cittadino.

Per la società, il PalaScaloria rappresenta molto più di una struttura sportiva. È un luogo che custodisce ricordi, emozioni e storie condivise, ma soprattutto può diventare il punto di riferimento del nuovo progetto tecnico e organizzativo che si sta delineando, fondato sulla crescita della Prima Squadra, dell‘Angel Academy e dell‘Angel Minibasket, come parti di un unico percorso sportivo ed educativo.

L’auspicio è che la stagione sportiva che si approssima possa rappresentare anche il ritorno dell’Angel nella sua storica casa, permettendo ad atleti, famiglie e tifosi di vivere nuovamente insieme le emozioni del basket sipontino.

Perché una casa non è fatta soltanto di mura e parquet, ma delle persone che la vivono ogni giorno.

Con questo spirito, l’Angel continua a preparare la nuova stagione, con entusiasmo, senso di responsabilità e la volontà di costruire un futuro sempre più solido per il basket cittadino.

Insieme, con passione. Per un solo obiettivo.

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