Edizione n° 6126

BALLON D'ESSAI

GOLA FRASASSI // Rullino ritrovato nella Gola di Frasassi, l’IA ricostruisce i volti: «Quello era mio marito»
13 Luglio 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

BARI CLAN // Slot e videopoker per riciclare i soldi della mafia, 116 indagati a Bari
13 Luglio 2026 - ore  13:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. L’Angel verso il ritorno al Palascaloria. “Pronti a riabbracciare la storica casa del basket sipontino”

ANGEL PALASCALORIA Manfredonia. L’Angel verso il ritorno al Palascaloria. “Pronti a riabbracciare la storica casa del basket sipontino”

stagione sportiva 2026/2027 potrebbe segnare un momento particolarmente significativo

La società pronta a riabbracciare la storica casa del basket sipontino

La società pronta a riabbracciare la storica casa del basket sipontino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La stagione sportiva 2026/2027 potrebbe segnare un momento particolarmente significativo per la SSD Giuseppe Angel Manfredonia. Dopo anni di attività in altre strutture, la società guarda con fiducia al possibile ritorno al PalaScaloria, storico impianto che ha ospitato alcune delle pagine più belle della pallacanestro cittadina.

Nel corso degli incontri con la società, l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Schiavone, ha infatti rassicurato i dirigenti sulla rapidità con cui saranno eseguiti gli interventi di manutenzione del PalaScaloria. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di riconsegnare l’impianto pienamente fruibile nel più breve tempo possibile, consentendo così al Basket Angel di tornare a svolgere gran parte delle proprie attività sportive nella storica casa della pallacanestro cittadina.

Pur nel rispetto dei tempi necessari al completamento dell’iter amministrativo, queste rassicurazioni rappresentano un segnale positivo e incoraggiante, accolto con soddisfazione da tutta la dirigenza.

La SSD Giuseppe Angel Manfredonia desidera ringraziare il Sindaco Domenico la Marca e l’intera amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata nei confronti del progetto Angel e del movimento di tifosi a sostegno della squadra. Chiara la disponibilità manifestata nel favorire un percorso che restituisca centralità a uno degli impianti simbolo dello sport cittadino.

Per la società, il PalaScaloria rappresenta molto più di una struttura sportiva. È un luogo che custodisce ricordi, emozioni e storie condivise, ma soprattutto può diventare il punto di riferimento del nuovo progetto tecnico e organizzativo che si sta delineando, fondato sulla crescita della Prima Squadra, dellAngel Academy e dellAngel Minibasket, come parti di un unico percorso sportivo ed educativo.

L’auspicio è che la stagione sportiva che si approssima possa rappresentare anche il ritorno dell’Angel nella sua storica casa, permettendo ad atleti, famiglie e tifosi di vivere nuovamente insieme le emozioni del basket sipontino.

Perché una casa non è fatta soltanto di mura e parquet, ma delle persone che la vivono ogni giorno.

Con questo spirito, l’Angel continua a preparare la nuova stagione, con entusiasmo, senso di responsabilità e la volontà di costruire un futuro sempre più solido per il basket cittadino.

Insieme, con passione. Per un solo obiettivo.

Nuova Stagione_Stessa Passione

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO