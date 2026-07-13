Manfredonia, selezione di esperti per il Programma PN Metro Plus 2021-2027

Il Comune di Manfredonia ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di esperti esterni destinati a supportare le attività previste dal Programma Nazionale “METRO Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, nell’ambito degli interventi integrati dedicati allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

La procedura, aperta e comparativa, riguarda il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, con l’obiettivo di rafforzare le azioni previste dai progetti “Manfredonia Comunità Operosa e Solidale – Nuove Economie Locali e Solidali”, “Manfredonia Comunità Operosa e Solidale – Emporio Solidale e Cooperativa di comunità” e “Manfredonia Comunità Operosa e Solidale – Start UP”.

Le figure professionali selezionate saranno coinvolte anche nelle attività complementari legate a percorsi di attivazione giovanile, tirocini, accompagnamento all’imprenditorialità, sviluppo di servizi innovativi e potenziamento del welfare di comunità.

Sono quattro i profili richiesti:

Project Coordinator, con il compito di garantire il coordinamento strategico e operativo dell’intero programma, favorendo l’integrazione tra le diverse azioni e il collegamento con l’Amministrazione comunale.

Esperto in innovazione sociale e imprenditorialità, figura dedicata allo sviluppo delle iniziative legate alle nuove economie locali e ai percorsi di autoimprenditorialità.

Due esperti in animazione territoriale, incaricati di promuovere il coinvolgimento della comunità locale e l’attivazione dei destinatari, con particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità.

Esperto in comunicazione, responsabile della definizione della strategia comunicativa del programma, della promozione delle opportunità offerte e della diffusione dei risultati raggiunti, nel rispetto degli obblighi di visibilità previsti dai finanziamenti europei.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2026. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente attraverso le modalità previste dall’avviso, tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, allegando tutta la documentazione richiesta.

L’avviso completo e i relativi allegati sono disponibili anche nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del Comune di Manfredonia.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.