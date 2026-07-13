Manfredonia. Tromba d’aria su Siponto, danni ai lidi e blackout in alcune zone

MANFREDONIA (FG) – Il violento temporale che ieri pomeriggio ha colpito il territorio di Manfredonia ha lasciato il segno soprattutto nella zona di Siponto. Una tromba d’aria, accompagnata da forti raffiche di vento e un intenso nubifragio, ha sorpreso bagnanti e operatori balneari, provocando momenti di paura sul litorale: ombrelloni, lettini e strutture leggere sono stati spostati dalla forza del vento.

Il maltempo ha causato danni anche nella pineta di Siponto, dove alcuni alberi e rami di grosse dimensioni sono caduti. Il Comune è intervenuto disponendo la chiusura temporanea dell’area per consentire le verifiche e gli interventi di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, squadre ARIF e personale comunale.

Disagi anche per la popolazione: in alcune zone di Siponto si sono registrati problemi alla rete elettrica, con strade rimaste al buio durante e dopo il passaggio della perturbazione. Un pomeriggio di paura per residenti, turisti e gestori dei lidi, colpiti da un fenomeno improvviso che ha trasformato in pochi minuti una giornata estiva in una situazione di emergenza.