Prosegue il percorso di rafforzamento e radicamento territoriale della Lega in provincia di Foggia avviato dal neoeletto segretario provinciale, il consigliere regionale Napoleone Cera, che continua a definire la squadra chiamata a guidare il partito nei principali centri della Capitanata.

Con questo obiettivo è stata ufficializzata la nomina dell’ingegnere Matteo Pazienza a segretario cittadino della Lega di San Severo, una scelta che guarda al futuro e alle importanti sfide politiche ed elettorali che attendono la città.

La nomina arriva in una fase particolarmente delicata per San Severo, dopo la recente caduta del Consiglio comunale determinata da vicende interne alla maggioranza di centrodestra. Uno scenario che impone una riflessione seria e una ritrovata capacità di confronto tra le forze della coalizione per offrire ai cittadini una prospettiva amministrativa stabile, credibile e duratura.

“La nomina di Matteo Pazienza rappresenta un tassello importante del percorso che stiamo costruendo in tutta la provincia – dichiara Cera –. San Severo è una città strategica per l’Alto Tavoliere e per tutta la Capitanata e merita una classe dirigente all’altezza delle sfide che la attendono. Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, è necessario lavorare con spirito costruttivo per ricomporre le divergenze che hanno indebolito il centrodestra e costruire una proposta politica solida, fondata sulla condivisione di obiettivi, responsabilità e programmi. Sono certo che Matteo saprà interpretare al meglio questo ruolo, mettendo a disposizione competenza, equilibrio e capacità di dialogo. La Lega continuerà a essere presente sul territorio con ascolto, concretezza e un impegno quotidiano al servizio dei cittadini. Il nostro faro è e sarà la massima apertura e disponibilità nei confronti di coloro che vogliono dare il proprio contributo alla crescita di San Severo e non solo”.

Soddisfazione e senso di responsabilità nelle parole del neosegretario cittadino Matteo Pazienza.

“Ringrazio l’amico Napoleone Cera e tutto il gruppo dirigente della Lega per la fiducia accordatami – afferma Pazienza –. Accolgo questo incarico con orgoglio e con la consapevolezza dell’importanza del momento che la nostra città sta vivendo. La priorità sarà lavorare per rafforzare la presenza della Lega a San Severo, costruire un dialogo costante con i cittadini e contribuire alla definizione di un progetto politico serio e condiviso per il futuro della città. Credo che il centrodestra abbia il dovere di presentarsi unito, con idee chiare e obiettivi comuni, per garantire ai sanseveresi un’amministrazione stabile, efficace e capace di programmare nel lungo periodo. Da parte mia non mancheranno impegno, disponibilità e ascolto”.

Il direttivo provinciale della Lega Foggia rivolge a Matteo Pazienza i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sua esperienza professionale e il suo contributo politico possano rappresentare un valore aggiunto per il partito e per la costruzione di una nuova stagione amministrativa per la città di San Severo, fondata sulla stabilità, sulla condivisione degli intenti e sulla capacità di dare risposte concrete ai cittadini.