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Home // Manfredonia // Mattinata, manovra azzardata in galleria: il video del sorpasso pericoloso. «Un’abitudine che si ripete spesso»

MATTINATA GARGANO Mattinata, manovra azzardata in galleria: il video del sorpasso pericoloso. «Un’abitudine che si ripete spesso»

Un video, registrato all'interno della galleria di Mattinata, mostra una Lancia Musa compiere una manovra del tutto azzardata

Mattinata, manovra azzardata in galleria: il video del sorpasso pericoloso. «Un'abitudine che si ripete spesso»

Mattinata, manovra azzardata in galleria: il video del sorpasso pericoloso. «Un'abitudine che si ripete spesso» - PH: RMC

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA – Un sorpasso decisamente rischioso, vietato dal codice della strada e soprattutto pericoloso per la sicurezza di chi viaggia. Un video, registrato all’interno della galleria di Mattinata, mostra una Lancia Musa compiere una manovra del tutto azzardata.

Le immagini mostrano l’auto che, senza curarsi della striscia continua e della visibilità limitata all’interno del tunnel, effettua il sorpasso superando i veicoli che la precedono e mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

L’episodio, purtroppo, non sembra essere una novità. Chi percorre regolarmente quel tratto di strada segnala infatti come comportamenti del genere non siano affatto isolati: manovre imprudenti e sorpassi vietati all’interno della galleria si verificano con preoccupante frequenza.

A cura di Michele Solatia.

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