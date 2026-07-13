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MATTINATA GARGANO Mattinata, mare agitato: soccorse tre persone su una tavola da surf

Le condizioni meteo avverse hanno caratterizzato la giornata, con onde alte e correnti contrarie che hanno reso complicato il rientro verso la costa

Mattinata, mare agitato: soccorse tre persone su una tavola da surf

Mattinata, mare agitato: soccorse tre persone su una tavola da surf

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Momenti di apprensione nel pomeriggio sul litorale di Mattinata, dove il mare agitato ha messo in difficoltà tre persone che si trovavano a bordo di una tavola da surf.

Le condizioni meteo avverse hanno caratterizzato la giornata, con onde alte e correnti contrarie che hanno reso complicato il rientro verso la costa. Il gruppo, infatti, ha faticato a lungo per riuscire a contrastare la forza del mare e raggiungere la riva.

La situazione ha richiesto l’intervento della Guardia Costiera, impegnata nelle operazioni di assistenza alle persone in difficoltà e nel supporto durante le fasi più delicate, in uno scenario caratterizzato da condizioni marine particolarmente impegnative.

Dopo numerosi tentativi e una lunga fase di difficoltà, le tre persone sono riuscite a tornare autonomamente a terra. Gli occupanti della tavola da surf, seppur provati dalla fatica e dalla situazione vissuta in mare, sono risultati fortunatamente sani e salvi.

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