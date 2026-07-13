Omicidio Donato Monopoli, i genitori: “Verità presa a schiaffi, ponete fine a questo strazio”

Prosegue il lungo percorso giudiziario per la morte di Donato Monopoli, il giovane di Cerignola deceduto nel maggio 2019 dopo sette mesi di agonia seguiti al pestaggio subito il 6 ottobre 2018 nella discoteca “Le Stelle”, alla periferia di Foggia.

A distanza di otto anni dalla tragedia, i genitori di Donato continuano a chiedere verità e giustizia. L’attesa riguarda l’esito del processo bis davanti alla Corte d’Appello di Bari, che dovrà pronunciarsi il prossimo 13 luglio sulle posizioni dei due imputati foggiani Francesco Stallone e Michele Verderosa.

I due erano stati condannati rispettivamente a 10 e 7 anni di reclusione, con l’accusa riformulata in omicidio preterintenzionale.

Durante l’udienza, i familiari di Donato hanno espresso ancora una volta tutto il dolore accumulato in questi anni. «Siamo noi ad esser stati condannati all’ergastolo a vita», ha dichiarato Giuseppe Monopoli, padre del ragazzo, parlando ai giornalisti presenti a Bari.

In una lettera carica di sofferenza, i genitori hanno ribadito la loro richiesta di rispetto per la memoria del figlio e per quanto accaduto quella notte.

«Oggi abbiamo pianto in quella aula come facciamo da otto infiniti anni, abbiamo dovuto subire sguardi di sfida e non di pentimento. Hanno provato ad infangare la tua memoria descrivendoti come non sei mai stato e minimizzando la violenza dei colpi che hai ricevuto. Non permetteremo a nessuno di infangare i tuoi sani principi per sfuggire alle proprie responsabilità».

«Ogni parola pronunciata oggi è stata una coltellata inferta a un ragazzo che non può più difendersi. Siamo caduti nell’inferno, ma chiediamo solo una cosa: dignità e rispetto».

I familiari di Donato guardano ora alla prossima udienza con la speranza di arrivare a una conclusione definitiva del procedimento. «Il 13 luglio ci affideremo per l’ennesima volta ai giudici. Ponete fine a questo strazio. Noi crediamo ancora nella Giustizia, ma oggi la verità è stata presa a schiaffi», hanno concluso.

Lo riporta foggiatoday.it.