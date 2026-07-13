Pnrr istruzione in provincia di Foggia, Nobiletti: "Sedici cantieri, quasi sessanta milioni di euro, dodici scuole già consegnate"

La Provincia di Foggia raggiunge gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’edilizia scolastica, portando avanti un programma di interventi da oltre 59,4 milioni di euro destinati alla riqualificazione e alla sicurezza degli istituti del territorio.

Il piano comprende 16 interventi complessivi gestiti dal settore Edilizia Scolastica, con opere finalizzate alla trasformazione del patrimonio scolastico provinciale attraverso demolizioni e ricostruzioni, adeguamenti antisismici, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, miglioramento degli impianti e realizzazione di nuove palestre.

L’obiettivo è garantire edifici scolastici più moderni, sicuri, sostenibili e accessibili per studenti, personale scolastico e comunità locali.

Alla data del 30 giugno 2026, 12 interventi risultano già conclusi, mentre i restanti quattro saranno completati entro il 31 agosto 2026, rispettando il calendario stabilito dal PNRR e dalle scadenze europee. La Provincia sottolinea che nessun finanziamento sarà perso, grazie alla programmazione e al monitoraggio costante delle attività.

Importanti anche i risultati sul fronte economico: attraverso la piattaforma Futura del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state richieste e trasferite risorse pari a circa il 72% del finanziamento complessivo assegnato, confermando l’avanzamento delle opere e la capacità amministrativa dell’Ente.

Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro della struttura tecnica della Provincia di Foggia, coordinata dalla dirigente del Settore Edilizia Scolastica, architetto Maria Denise Decembrino, con il contributo dei diversi uffici dell’Amministrazione coinvolti nell’attuazione del programma.

Un ruolo centrale viene riconosciuto al presidente della Provincia, avvocato Giuseppe Nobiletti, che ha seguito l’attuazione degli interventi sostenendo una gestione improntata a efficienza e responsabilità.

«Sedici cantieri, quasi sessanta milioni di euro, dodici scuole già consegnate: questi sono i fatti, non le promesse. La Capitanata dimostra di saper gestire i fondi europei con la massima efficacia e serietà, mettendo al sicuro ogni euro stanziato dal PNRR. Le scuole e le strade percorribili, sono un bene comune: continuiamo a difenderle con i fatti», ha dichiarato Nobiletti.

Per la Provincia, il completamento del programma rappresenta un segnale concreto della capacità del territorio di utilizzare le risorse europee per migliorare servizi essenziali e infrastrutture strategiche a beneficio dei cittadini.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.