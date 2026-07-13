Puglia, lavoro: il commercio traina la domanda di personale nelle province

Il settore del commercio, delle vendite e del noleggio è quello con la maggiore richiesta di lavoratori nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, secondo l’ultimo report WorkUP realizzato da ARPAL Puglia, il documento che raccoglie e analizza le offerte di lavoro delle imprese pugliesi.

La rilevazione evidenzia una crescita delle opportunità occupazionali soprattutto nei comparti legati a vendite, edilizia e agricoltura. Nell’ultima analisi, l’area Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio registra la richiesta più alta, con 145 posizioni lavorative disponibili.

Seguono il settore Costruzioni, Impianti e Immobiliare, con 71 unità richieste, e quello di Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente, con 50 opportunità.

In diminuzione invece il comparto Servizi turistici, Cultura e Ristorazione, che conta 43 posti disponibili, con un calo superiore al 50% rispetto alla precedente rilevazione. Un andamento legato, secondo il report, al superamento del picco stagionale di assunzioni tipico del periodo estivo.

All’interno di WorkUP trovano spazio anche le opportunità legate al progetto #mareAsinistra, la strategia della Regione Puglia dedicata all’attrazione, alla valorizzazione e al rientro dei talenti sul territorio.

Tra le iniziative segnalate figura anche l’apertura dell’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari, nato dall’accordo tra Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia e finanziato attraverso il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze.

L’obiettivo è rafforzare i servizi pubblici di incontro tra domanda e offerta di lavoro e aiutare le famiglie nella ricerca di personale qualificato per l’assistenza domiciliare a persone anziane non autosufficienti o con disabilità.

Sul fronte dei concorsi pubblici, il report segnala 15 procedure selettive per un totale di 2.755 posti disponibili presso enti pubblici locali e nazionali.

Tra le principali opportunità figurano il concorso per 1.695 funzionari dell’INPS, quello per 499 assistenti informatici sempre nell’ambito dell’INPS e la selezione per 400 vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

WorkUP dedica inoltre uno spazio alla mobilità professionale in Europa, con 87 posizioni aperte selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l’impiego che permette di candidarsi a opportunità lavorative fuori dai confini nazionali.

Il report è consultabile attraverso i canali ufficiali di ARPAL Puglia, mentre tutte le offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma Lavoro per te Puglia, accessibile anche tramite applicazione mobile.

I team dedicati ai servizi di Incrocio Domanda-Offerta presenti nei Centri per l’impiego restano a disposizione sia dei cittadini in cerca di occupazione sia delle aziende alla ricerca di personale.