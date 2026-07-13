San Giovanni Rotondo, la BCC premia i giovani talenti con delle borse di studio

La BCC San Giovanni Rotondo torna a valorizzare il talento e l’impegno delle nuove generazioni con la tradizionale cerimonia di consegna delle Borse di Studio dedicate ai soci e ai figli dei soci che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026 alle ore 20.00 in Piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo, in una serata dedicata al riconoscimento del merito, alla formazione e alla fiducia nel futuro.

La cerimonia coinvolgerà studenti di ogni livello, dalla scuola primaria fino alla laurea magistrale, premiando coloro che hanno raggiunto importanti risultati grazie a impegno, costanza e determinazione.

Ospite d’onore dell’evento sarà Fabio Mancini, super modello di fama internazionale, storico volto della maison Giorgio Armani, filantropo e scrittore. Durante la serata porterà la propria testimonianza personale, raccontando il valore della formazione, della crescita individuale e della capacità di trasformare ambizioni e sogni in concrete opportunità.

«Il merito costruisce davvero il futuro ed è per questo che la nostra banca continua a credere con convinzione nelle giovani generazioni – dichiara il presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino. – Premiare i nostri soci e i loro figli non significa soltanto riconoscere gli ottimi risultati raggiunti, ma ribadire che lo studio, il sacrificio, la costanza e l’impegno rappresentano i valori sui quali costruire il domani. Ogni borsa di studio è un investimento concreto sulle persone e sul territorio, perché siamo convinti che la crescita di una comunità passi innanzitutto dalla crescita culturale e professionale dei suoi giovani.»

Il presidente della BCC ha inoltre evidenziato il ruolo dell’iniziativa all’interno della missione cooperativa dell’istituto.

«Essere banca di comunità significa accompagnare le persone nelle diverse fasi della loro vita. Sostenere il percorso formativo dei ragazzi è uno dei modi più concreti per restituire valore ai nostri soci e contribuire allo sviluppo del territorio», ha aggiunto Palladino.

Con la consegna delle borse di studio, la BCC San Giovanni Rotondo rinnova il proprio impegno nel sostenere la formazione, il capitale umano e la crescita culturale e sociale della comunità.

Un’iniziativa che conferma la volontà della banca di essere un punto di riferimento non solo per lo sviluppo economico, ma anche per accompagnare le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.