Siponto Street Fest torna il 16 luglio con musica e spettacoli

Siponto si prepara a vivere una nuova serata di musica, spettacolo e socialità con il Siponto Street Fest, appuntamento inserito nel cartellone del Manfredonia Festival 2026. Dopo l’esordio del 2 luglio, la manifestazione torna giovedì 16 luglio con il secondo dei cinque eventi previsti nella frazione.

A partire dalle ore 20.30, le strade e le piazze di Siponto si trasformeranno in un grande spazio pedonale dedicato all’intrattenimento, alla musica dal vivo e alla condivisione, offrendo a residenti e visitatori un modo diverso di vivere il quartiere nelle serate estive.

Il programma musicale vedrà protagonisti Giò e Trio Italiano, DNA e Good Times, che si alterneranno nelle diverse aree allestite tra Piazza Santa Maria di Siponto, Piazzetta del Daino e Viale Manfredonia, all’incrocio con il Lungomare del Sole.

Accanto ai concerti non mancheranno attività di animazione rivolte ai più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in una serata all’insegna dello svago e della partecipazione.

Per alcune ore le vie di Siponto saranno restituite alla socialità e alla voglia di stare insieme, tra passeggiate, spettacoli e musica, creando un’atmosfera capace di valorizzare uno dei luoghi più caratteristici del territorio.

«Con il Siponto Street Fest vogliamo offrire un’occasione in più per vivere Siponto durante le serate estive, valorizzandone il fascino attraverso la musica e la presenza delle persone nelle sue strade e nelle sue piazze. È un modo per riscoprire il piacere di incontrarsi e condividere momenti di leggerezza in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città», dichiara l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.

«L’idea di distribuire eventi e iniziative nei diversi quartieri della città nasce dalla volontà di coinvolgere l’intero territorio e di costruire un’estate diffusa, capace di raggiungere residenti e visitatori nei luoghi che caratterizzano l’identità di Manfredonia. Siponto rappresenta una parte fondamentale della nostra storia e del nostro patrimonio e merita occasioni che ne esaltino la bellezza e la vivacità», aggiunge il sindaco Domenico La Marca.

Il Siponto Street Fest proseguirà con altri tre appuntamenti in programma il 30 luglio, il 13 agosto e il 23 agosto, continuando a portare musica, spettacoli e momenti di aggregazione nei luoghi simbolo della frazione sipontina.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.