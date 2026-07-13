Siponto, tromba d'aria colpisce spiaggia e pineta: alberi abbattuti, stabilimenti danneggiati

Una violenta tromba d’aria ha colpito Siponto nel pomeriggio di domenica 12 luglio, provocando momenti di paura tra bagnanti e turisti e causando danni sia lungo la spiaggia sia all’interno della pineta.

Il forte vento improvviso ha investito gli stabilimenti balneari, con lettini e ombrelloni piegati o divelti dalla raffiche, mentre nella Pineta di Siponto si sono registrati alberi caduti, rami spezzati e vegetazione danneggiata.

A seguito dell’evento atmosferico, l’Amministrazione comunale ha disposto, attraverso un’ordinanza sindacale, la chiusura temporanea e totale della pineta per garantire la sicurezza pubblica.

Numerosi gli alberi colpiti dalla tromba d’aria: la presenza di rami pericolanti e arbusti danneggiati lungo i percorsi e nelle aree di sosta ha determinato una situazione di potenziale pericolo per residenti e visitatori.

Il provvedimento stabilisce il divieto di accesso, transito e permanenza all’interno dell’intera area della pineta, oltre alla sospensione di tutte le attività ricreative, sportive e di svago previste nella zona.

La riapertura sarà possibile soltanto dopo il completamento delle verifiche tecniche, dei sopralluoghi e degli interventi necessari alla messa in sicurezza, con il ripristino delle condizioni di piena agibilità dell’area verde.

Dal Comune e dalle autorità locali arriva l’invito a rispettare rigorosamente le limitazioni imposte, evitando di superare transenne e divieti predisposti. L’obiettivo è prevenire ulteriori rischi per l’incolumità di cittadini e turisti durante le operazioni di controllo e messa in sicurezza.

Lo riporta foggiatoday.it.