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FOGGIA 6 FERITI Spaventoso incidente sulla tangenziale di Foggia: sei feriti nello scontro tra tir, pullman e auto

Il bilancio provvisorio è di sei persone ferite, soccorse tempestivamente dal personale del Servizio di Emergenza 118

Spaventoso incidente sulla tangenziale di Foggia: sei feriti nello scontro tra tir, pullman e auto

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Grave incidente stradale nel corso della giornata lungo la tangenziale di Foggia, sulla Strada Statale 673, in territorio di Candelaro. Per cause ancora in fase di accertamento, un tir, un pullman e un’autovettura sono rimasti coinvolti in un violento impatto.

Il bilancio provvisorio è di sei persone ferite, soccorse tempestivamente dal personale del Servizio di Emergenza 118, intervenuto con ambulanze e mezzi di soccorso per prestare le prime cure e trasferire i feriti negli ospedali della zona.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera carreggiata.

Presenti inoltre gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che hanno provveduto ai rilievi del sinistro, alla gestione della viabilità e alla regolazione del traffico, inevitabilmente rallentato a causa delle operazioni di soccorso.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro. Si registrano pesanti disagi alla circolazione lungo la SS673, con rallentamenti e code nel tratto interessato.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sull’esito degli accertamenti.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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