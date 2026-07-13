Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio

Il 31 Luglio nella splendida location de “La Massaria Agriresort” di Stornara, torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. L’evento è giunto all’ottava edizione, grazie al lavoro svolto dall’Arci Travel di Stornara, con il patrocinio della Regione Puglia, assessorato agricoltura e allo sviluppo rurale, dell’Unione dei Cinque Reali Siti, del Comune di Stornara, del GAL Tavoliere e dell’Associazione Italiana Somelier Puglia.

Un evento che anche quest’anno vedrà la partecipazione di oltre trenta cantine che vinificano il rosato, provenienti da tutta la Puglia e di molti ospiti in rappresentanza delle varie istituzioni che patrocinano l’evento e che animeranno un talk dedicato all’Enoturismo in Puglia, strategie e nuove prospettive.

A seguire si aprirà il percorso di degustazione, che permetterà ai visitatori di poter gustare illimitatamente i vari rosati, grazie ad un ticket da 15 euro, che comprende anche una tracolla ed un calice, oltre a gadget dell’evento, con le famiglie che potranno usufruire liberamente del servizio baby sitter.

L’evento proseguirà con la musica dei Beatska, a seguire il djset di Marco Maglione e Kristian 2.0. I ticket sono in vendita presso Massaria Agriresort, Divino ed il Nuovo Centro Polifunzionale di Stornara, presso l’ASD Bodylife e Renato Grandone Parrucchieri a Stornarella, presso Lefty ad Orta Nova ed a Cerignola presso la Vineria Tristano.

Per informazioni 3484048885, 3291284081 e rosatidipuglia@gmail.com.