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CANTINE Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio

Un evento che anche quest'anno vedrà la partecipazione di oltre trenta cantine che vinificano il rosato

Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio

Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Eventi // Foggia //

Il 31 Luglio nella splendida location de “La Massaria Agriresort” di Stornara, torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. L’evento è giunto all’ottava edizione, grazie al lavoro svolto dall’Arci Travel di Stornara, con il patrocinio della Regione Puglia, assessorato agricoltura e allo sviluppo rurale, dell’Unione dei Cinque Reali Siti, del Comune di Stornara, del GAL Tavoliere e dell’Associazione Italiana Somelier Puglia.

Un evento che anche quest’anno vedrà la partecipazione di oltre trenta cantine che vinificano il rosato, provenienti da tutta la Puglia e di molti ospiti in rappresentanza delle varie istituzioni che patrocinano l’evento e che animeranno un talk dedicato all’Enoturismo in Puglia, strategie e nuove prospettive.

A seguire si aprirà il percorso di degustazione, che permetterà ai visitatori di poter gustare illimitatamente i vari rosati, grazie ad un ticket da 15 euro, che comprende anche una tracolla ed un calice, oltre a gadget dell’evento, con le famiglie che potranno usufruire liberamente del servizio baby sitter.

L’evento proseguirà con la musica dei Beatska, a seguire il djset di Marco Maglione e Kristian 2.0. I ticket sono in vendita presso Massaria Agriresort, Divino ed il Nuovo Centro Polifunzionale di Stornara, presso l’ASD Bodylife e Renato Grandone Parrucchieri a Stornarella, presso Lefty ad Orta Nova ed a Cerignola presso la Vineria Tristano.

Per informazioni 3484048885, 3291284081 e rosatidipuglia@gmail.com.

Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio
Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio
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Torna Rosè di Sera, la Notte dei Rosati di Puglia. Appuntamento a Stornara il 31 Luglio
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