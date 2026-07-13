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TORRE ALEMANNA CERIGNOLA Torre Alemanna, il 17 luglio al via ‘Jazz al tramonto’

La serata unirà le sonorità del jazz, le eccellenze enogastronomiche a chilometro zero della Capitanata e i prodotti della legalità

Torre Alemanna, il 17 luglio al via 'Jazz al tramonto'

Torre Alemanna, il 17 luglio al via 'Jazz al tramonto'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Torna a Torre Alemanna l’appuntamento dedicato alla musica, alla cultura e ai sapori del territorio con “Jazz al tramonto – Apericena in terrazza”, in programma venerdì 17 luglio 2026 a partire dalle ore 20.30 presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà, nel territorio di Cerignola.

La serata unirà le sonorità del jazz, le eccellenze enogastronomiche a chilometro zero della Capitanata e i prodotti della legalità, offrendo ai partecipanti un’esperienza tra storia, arte e convivialità nella suggestiva cornice della terrazza dell’antico insediamento teutonico.

Protagonista musicale dell’evento sarà l’Antonio Simone Trio, che presenterà il progetto “The songs everyone Knows”, un percorso attraverso i grandi classici del jazz e altri brani celebri. Sul palco Antonio Simone al piano e tastiere, Luciano Pannese al contrabbasso e Marcello Spallucci alla batteria.

L’iniziativa è promossa dalla società cooperativa Frequenze, ente che gestisce la struttura di proprietà del Comune di Cerignola, e punta a valorizzare un luogo simbolo del territorio trasformando la terrazza di Torre Alemanna in un ambiente dedicato all’incontro tra musica, cultura e gastronomia.

Durante la serata saranno protagonisti anche i sapori della legalità della cooperativa sociale Altereco, realizzati sui beni confiscati alla mafia di Terra Aut e Michele Cianci. Un’occasione per conoscere e sostenere un modello di economia sociale legato alla valorizzazione dei terreni sottratti alla criminalità organizzata.

L’appuntamento rappresenterà anche un’opportunità per riscoprire la storia di Torre Alemanna, complesso medievale legato alle vicende dei cavalieri teutonici e all’epoca dell’imperatore Federico II, oggi sede del Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo.

Tra testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte, il polo museale continua così ad aprirsi alla comunità attraverso iniziative capaci di unire patrimonio culturale, musica e promozione del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392.9927977 oppure scrivere all’indirizzo torrealemanna@reteoltre.it.

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