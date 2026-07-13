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GIANDIEGO GATTA Trani, confronto sulla Blue Economy organizzato da Forza Italia

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività economiche che ruotano attorno al mare

Trani, confronto sulla Blue Economy organizzato da Forza Italia

Giandiego Gatta - Fonte Immagine: Facebook: Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Luglio 2026
BAT // Manfredonia //

La Blue Economy e le opportunità legate alla risorsa mare sono state al centro di un convegno organizzato a Trani dalla dirigenza locale di Forza Italia, con la partecipazione dei rappresentanti nazionali di AGCI, UILA Pesca e Sindacato Balneari Confcommercio.

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività economiche che ruotano attorno al mare, dalla pesca all’acquacoltura, passando per turismo, cantieristica, portualità e diportistica.

La cosiddetta “Blue Economy” coinvolge in Italia migliaia di imprese e un importante numero di lavoratori: sono circa 2.300 le aziende impegnate nei diversi comparti collegati alla risorsa mare, con oltre un milione di occupati nel settore.

Durante il confronto è emersa la necessità di valorizzare ulteriormente un patrimonio strategico per il Paese, che può contare su oltre 8.000 chilometri di costa, elemento di grande valore ambientale, economico e identitario.

Il mare è stato indicato come una risorsa capace di generare nuove opportunità di crescita, attraverso politiche orientate alla sostenibilità, all’innovazione e alla tutela delle attività tradizionali che da sempre caratterizzano i territori costieri.

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