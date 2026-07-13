Valentino Aquilano canta Dalla il 14 agosto a Celle di San Vito

CELLE DI SAN VITO (FG) – Il prossimo 14 agosto, Celle di San Vito si trasformerà nella scenografia di una notte magica. In Piazza Giudice Magrone, dalle 21.30, andrà in scena “Valentino Aquilano canta Dalla”, uno straordinario tributo all’immensa storia musicale di Lucio Dalla. Sul palco salirà un talento davvero unico, per un concerto che sta attraversando l’Italia riempiendo piazze e prestigiosi teatri. Valentino Aquilano è un artista fiero delle sue radici pugliesi.

Pur vivendo in Abruzzo, porta nel sangue l’amore per la sua terra e una passione viscerale per il repertorio di Lucio Dalla, che canta fin da quando era bambino. Quella del 14 agosto sarà una serata speciale, un cerchio che si chiude sotto il cielo della provincia di Foggia. C’è tantissima Puglia in questo omaggio: la stessa Puglia che Lucio Dalla amava alla follia e che considerava una seconda casa, specialmente nelle sue amate Isole Tremiti. Proprio lì, tra il blu del mare e il profumo di salsedine, Dalla scrisse capolavori immortali come “4 marzo 1943” e “Com’è profondo il mare”.

Tra i brani più amati da Valentino Aquilano c’è Caruso, scritta esattamente 40 anni fa dal cantautore bolognese. Sarà un viaggio emozionante tra melodie immortali, reinterpretate con un rispetto e una bravura da brividi allo stato puro. La caratteristica che rende Valentino Aquilano unico nel panorama italiano è una straordinaria magia: se chiudi gli occhi, senti davvero la voce di Lucio Dalla che ti fa sognare. Una fedeltà eccezionale che non si ferma al timbro vocale, ma si riflette perfettamente anche nelle movenze e nell’abbigliamento, frutto di anni di studio, contaminazioni gospel e swing, e un’impostazione tecnica affinata con il canto lirico.

Il progetto di Valentino, nato nel 2014 e oggi consolidato nel suo spettacolo teatrale e musicale, ha girato le piazze e i teatri di tutta Italia, trovando la sua consacrazione definitiva nel 2025 con la vittoria in una delle puntate di “Like A Star”, lo show televisivo del Nove condotto da Amadeus, dove ha conquistato giudici e pubblico.

A Celle di San Vito risuoneranno i più grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana: da “Canzone” a “La sera dei miracoli”, passando per “Cosa sarà”, “Attenti al Lupo”, “Anna e Marco”, “Futura”, “Piazza Grande” fino all’immancabile “L’anno che verrà”, senza dimenticare “Caruso”. Non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza unica da vivere con il cuore aperto.

L’appuntamento è per il 14 agosto: una voce straordinaria e un omaggio indimenticabile vi aspettano nella frescura di una sera di mezza estate in un borgo antico e più piccolo della Puglia, Celle di San Vito.