Vico del Gargano, al via la Festa della Madonna del Carmine

Vico del Gargano si prepara a celebrare la Festa della Madonna del Carmine, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dalla comunità, in programma dal 16 al 18 luglio 2026 e organizzato dalla Confraternita dei Carmelitani Scalzi – Città di Vico del Gargano.

La manifestazione rappresenta molto più di una ricorrenza religiosa: è un momento di fede, storia e identità collettiva, capace di coinvolgere intere generazioni, richiamare i vichesi residenti fuori paese e rafforzare il legame tra la comunità, la Chiesa del Carmine e una tradizione tramandata nel tempo.

L’edizione 2026 assume un valore particolare anche per il recente ritorno della Sacra Effigie della Madonna del Carmine dopo i lavori di restauro, evento accolto con grande partecipazione ed emozione dai fedeli e dalla Confraternita.

Il programma prenderà il via giovedì 16 luglio, giorno della Solennità della Madonna del Carmine, con le celebrazioni delle Sante Messe previste alle ore 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 e 10:30.

Il momento centrale della giornata sarà alle ore 20:00, con la solenne processione della Madonna del Carmine. Un rito tradizionale che attraverserà le vie del paese tra preghiera, musica e partecipazione popolare, accompagnato dalla presenza dei fedeli e delle famiglie che ogni anno si riuniscono per rendere omaggio alla propria Patrona.

La processione sarà accompagnata dal Gran Complesso Bandistico “Città di Lanciano” e dal Complesso Bandistico “Nardini” – Città di Vico del Gargano. Al termine del rientro della Sacra Icona è previsto lo spettacolo pirotecnico in Piazza San Domenico.

Nei giorni 17 e 18 luglio, alle ore 19:30, si svolgeranno il Santo Rosario e la Santa Messa. Le serate del 16 e 17 luglio saranno invece dedicate alla musica, con i concerti in programma alle ore 21:30 in Piazza Carmine.

Il gran finale è previsto per sabato 18 luglio alle ore 22:00 in Piazza Croci, con il concerto di Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, che proporranno i grandi successi dei Matia Bazar. La conclusione della festa sarà affidata allo spettacolo pirotecnico in Piazza San Domenico.

«La Festa della Madonna del Carmine è un patrimonio della comunità vichese. Non appartiene a una persona, ma alla storia, alla fede e al cuore di un intero paese. La Confraternita continua a custodire questa tradizione con rispetto e dedizione, perché ciò che abbiamo ricevuto dai nostri padri dobbiamo consegnarlo vivo alle nuove generazioni», dichiara la Confraternita dei Carmelitani Scalzi.

La cittadinanza, i fedeli, i turisti e i vichesi che vivono lontano sono invitati a partecipare ai momenti religiosi e civili della manifestazione, per vivere tre giornate dedicate a fede, tradizione, musica e senso di comunità.

Lo riporta civico93.it.