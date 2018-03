Siponto, squalo 40 cm in mare, “altri avvistamenti? Sono delfini”

Di:

Manfredonia – UNO squalo di piccole dimensioni della specie ‘‘ è stato avvistato lo scorso martedì 6 agosto da alcuni bagnanti del Lido Taumante di Siponto. Celere l’intervento degli uomini della Guardia Costiera di Manfredonia che hanno recuperato e consegnato il piccolo esemplare al personale veterinario dell´ASL. In particolare si tratta di uno piccolo squalo bianco “che probabilmente – dice a Statodel Lido Taumante – si è aggregato fuori mare ad alcune imbarcazioni”. In passato non ci sarebbero stati altri avvistamenti nella zona di esemplari simili.

“Altri avvistamenti di squalotti?. Niente paura – aggiunge Umbriano – si tratta di 3/4 delfini che da tempo ‘sostano’ nelle acque del Golfo di Manfredonia”.

Si ricorda che la verdesca è uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae che abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Sono pesci vivipari e sono noti per mettere al mondo anche più di 100 avannotti per volta. Si nutrono principalmente di pesci e calamari, anche se possono catturare prede più grandi. Spesso si muovono in banchi divisi per dimensione e sesso. La vita massima è ignota, ma si stima che possano arrivare ad età intorno ai 20 anni.

Alla maturità i maschi raggiungono lunghezze medie comprese tra 1,82 e 2,82 metri, le femmine invece maturano quando sono lunghe 2,2-3,3 metri. Gli esemplari più grandi raggiungono i 3,8 metri. Fino al 2013 sono stati registrati solamente 13 attacchi provocati all’uomo da parte di questa specie.

