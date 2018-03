Andria, controlli straordinari contrasto rapine a Tir

Di:

Bari – 1 persona arrestata, 1 denuncia in stato di libertà, 5 contravvenzioni elevate, 1 patente di guida ritirata, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari svolto dai Carabinieri della Compagnia di Andria. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio realizzata nella mattinata odierna mediante posti di controllo lungo la s.p. 231, finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno delle rapine ai danni di autotrasportatori e automobilisti.

L’attività è stata inoltre indirizzata anche al controllo “a tappeto” di nr. 30 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ed a quelle di prevenzione. Il dispiegamento delle forze in campo è stato costituito dall’impiego di 10 Carabinieri a bordo di 5 “gazzelle”, con il supporto di un elicottero.

Durante l’attività, è stato tratto in arresto per l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari un 19enne andriese, che era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per un tentativo di estorsione perpetrato lo scorso luglio, lo stesso su disposizione dell’A.G. è stato trasferito per la locale casa circondariale. Un 47enne invece è stato deferito in stato di libertà in quanto trovato in possesso di un manganello.

Redazione Stato