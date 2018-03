http://www.comune.nuragus.ca.it

Di:



Manfredonia – CON recente determina dirigenziale, il Comune di Manfredonia ha riaffidato temporaneamente il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio ad anziani e disabili – per presuntivi 2 mesi – alla Coop. CIR Food s.c alle medesime condizioni di cui al contratto Rep. 9447/2014, con il prezzo unitario di € 4,94 oltre IVA, nelle more della definitività della situazione relativa al giudizio concernente l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica, in cui è compreso anche il citato servizio. Manfredonia, servizio mensa infanzia e pasti anziani, bocciata Cir Food. Ok R.I.Dal ALLEGATO

1181_2015 Redazione Stato@riproduzioneriservata Manfredonia, pasti caldi a domicilio per anziani e disabili: riaffidamento temporaneo a Cir Food ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.