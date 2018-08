Manfredonia. Pagamento canone di locazione 2016: avviso pubblico

Di:

Manfredonia, 13 agosto 2018. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stato dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 02.08.2018 la Regione Puglia ha preliminarmente assegnato al Comune di Manfredonia, salvo eventuali somme da aggiungere per premialità, la somma di € 255.396,63 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/98.

Da qui è stato determinato di indire avviso pubblico per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2016, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla Regione Puglia con la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 02.08.2018.

Sono stati approvati il relativo schema di avviso pubblico nonché gli schemi di domanda, della scheda riepilogativa della situazione reddituale e delle dichiarazioni indicate, rispettivamente, ai punti 5.7 e 5.10 dell’avviso pubblico, che, redatti coerentemente con quanto indicato in precedenza, vengono allegati al presente provvedimento, del quale formano parte integrante e sostanziale.

La scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo è fissata al 11 settembre 2018.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti il contributo in parola. Ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i richiedenti decadranno dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

