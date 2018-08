Termoli, giovane sipontino salva bagnante

Di:

Termoli, 13 agosto 2018. Ieri 12 agosto intorno alle ore 16,40 circa, da una scogliera di un tratto di spiaggia libera presso Cala Sveva, un bagnante è caduto rovinosamente riportando ferite in parti del corpo.

Tra coloro che hanno prestato soccorsi il sipontino in servizio volontario presso la Capitaneria di Porto Giovanni Bottalico.

Il giovane, visto che il gommone militare non poteva raggiungere la scogliera, si è lanciato in mare vestito per trarre in salvo un quarantaduenne del luogo.

In seguito l’arrivo del bagnino e di altri addetti al personale marittimo.

Sul posto è giunto il 118 per trasportare il ferito nell’ospedale della città.

A cura di Claudio Castriotta,

Manfredonia 13 agosto 2018