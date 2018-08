“Uastèt e abbandunèt”. La rabbia di chi vuole riappropriarsi del proprio territorio

Di:

Manfredonia, 13 agosto 2018. Una serata di discussione all’insegna della musica libera quella organizzata dal Collettivo InApnea per discutere del degrado nelle aree urbane della città.

Ieri sera, 12 Agosto, si è svolto un dibattito sul tema, nella cornice della spiaggia Castello di Manfredonia, definita da “cartolina, bella, appetibile e costellata di attività commerciali che del mare hanno fatto la loro speculazione”.

Ma cosa succede spostando lo sguardo oltre quel “corso imbellettato” tanto conosciuto, oltre qualche facciata rimessa a nuovo per “fare bella figura” a chi qui è solo di passaggio?

Addentrandosi nelle vie della città, quella dei cittadini che la vivono tutti i giorni, non sembrerebbe emergere – per quanti hanno partecipato al dibattito – “un vero e proprio progetto di rilancio urbanistico”.

A partire dal centro fino in periferia le case si susseguono a perdita d’occhio “sempre più soffocanti”, e intere aree che avrebbero potuto avere una funzione collettiva per i cittadini sono diventate “abitative ad un ritmo frenetico”.

Manfredonia, spiegano i ragazzi del Collettivo, è una città piena di “aree degradate, abbandonate a se stesse e a promesse mai mantenute”, come si può osservare dall’istallazione messa a disposizione dall’associazione che traccia chiaramente i più importanti siti d’abbandono; in periferia enormi carcasse dell’edilizia ci ricordano che la realtà è ben diversa da quella che appare nelle foto di copertina.

Mancherebbero infatti “aree di discussione, autogestione, e pura socialità” alle quali purtroppo si preferisce supplire con “attività commerciali di prima necessità o luoghi di culto che non possono soddisfare i veri bisogni dei cittadini”. Un bisogno impellente è quello allora di “riappropriarsi della città”, non più pensata come un “insieme di case”, ma una correlazione di “persone, che pensano e combattono per le proprie idee: non come luogo di passaggio ma come luogo da vivere e ripensare collettivamente”.

La speranza pertanto è che cominci “un percorso di riappropriazione urbana in cui cittadini riescano a vedere la propria città come un luogo aperto dove la socialità divenga vera e non venga filtrata solo dai luoghi e dai riti del consumo, un luogo che non sia appetibile solo al turista e in particolare al turismo massificato che svende i propri territori costruendo strutture alberghiere laddove non servono per riconnettere finalmente luoghi e persone”.

Dinnanzi a un’Amministrazione “senza una vera e propria visione di città” i ragazzi del Collettivo si appellano “direttamente ai cittadini”, affinché “ognuno nel suo piccolo non rimanga indifferente ma porti avanti una cultura del territorio per riappropriarsi di ciò che gli spetta”.

Tra gli interventi anche il rappresentante del comitato “Lavoratori e Lavoratrici delle campagne” che ha ben spiegato come il problema di Borgo Mezzanone dove le condizioni di vita sono diventate ormai invivibili , sia una realtà non molto distante da quella territoriale.

Il problema del capolarato infatti, come dimostrano le ultime notizie di cronaca, continua a mietere vittime tra i migranti e infanga il nome della nostra regione ormai da anni grazie a politiche incuranti del territorio che approfittano della situazione per trarre interessi.

“Basta con la negligenza”, hanno ribadito i manifestanti, l’obbiettivo non è il giornalismo da copertina ma “un atto che inciti al cambiamento!”.

A cura di Diletta Rossi,

Manfredonia 13 agosto 2018