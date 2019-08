Manfredonia, quando il bel canto incanta e fa vibrare le corde del cuore

Di:

QUANDO IL BEL CANTO INCANTA E FA VIBRARE LE CORDE DEL CUORE

di Franco Rinaldi







Uno splendido concerto dal titolo “Sulle ali della lirica”, ha avuto luogo mercoledì 7 agosto 2019 nell’antico e suggestivo chiostro di Palazzo S.Domenico, da sempre una location dall’acustica perfetta. Protagonisti della serata tre straordinari cantanti lirici di Manfredonia: Raffaella Palumbo (soprano), Paolo Spagnuolo e Matteo Castrignano (tenori) che accompagnati dal maestro Davide Dellisanti, pianista di fama internazionale, hanno deliziato il numeroso e attento pubblico presente al concerto. I tre cantanti lirici sipontini che hanno già conseguito premi e tenuto concerti in Italia e all’estero, si sono esibiti nel corso della serata cantando (nella prima parte del concerto) famosi motivi della canzone classica italiana e napoletana e arie di Verdi, Puccini e Rossini (nella seconda parte della serata lirica). Il maestro Dellisanti, originario di Taranto, direttore del “Taormina opera festival”, pianista che tiene esibizioni in tutto il mondo, oltre ad accompagnare brillantemente i cantanti lirici nel corso delle loro esibizioni, ha condotto nel contempo egregiamente il concerto, spiegando da grande cultore della musica classica e in maniera sintetica e divertente la trama delle opere liriche. Il concerto lirico è stato organizzato con grande impegno dall’associazione internazionale di musica “Re Manfredi” di Manfredonia, che festeggia quest’anno il trentesimo anno di attività. A conclusione del concerto, il dinamico presidente dell’associazione “Re Manfredi”, avv. Antonio Castriotta, che ha voluto fortemente questa importante kermesse musicale, ha ringraziato gli sponsor locali che hanno permesso di organizzare con successo l’evento musicale, il Commissario Prefettizio e il personale del Comune per la collaborazione. Anche il coordinatore dell’associazione “Re Manfredi”, Michelino La Torre, ha ribadito che l’allestimento di questo concerto sia di buon auspicio, come un tempo, per una rinascita culturale della Città nel campo musicale. Due note dolenti della serata, il caldo oppressivo e le sedie disponibili per il pubblico (solo 200), tant’è che molta gente delusa è andata via prima dell’inizio del concerto. Una mancanza, però, non attribuibile agli organizzatori, come gli stessi hanno evidenziato a conclusione del concerto lirico, scusandosi con il pubblico presente.