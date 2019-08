Monte, al via la macchina organizzativa della Festa Patronale 2019

Di:

Monte Sant’Angelo, 13 agosto 2019. La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alla Cultura Rosa Palomba, ha inteso anche quest’anno rinnovare piena ed incondizionata fiducia al “Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo”, alla luce del grande successo dei festeggiamenti organizzati negli ultimi due anni in onore del Santo Patrono.

Un successo straordinario, riconosciuto anche a livello regionale con l’assegnazione al Comitato stesso del Premio “PugliaArmonica”, quale “Esemplare gruppo di giovani innamorati della propria terra. Per aver preso in mano la prestigiosa tradizione della propria città, inscindibilmente legata al culto dell’Arcangelo Michele, con coraggio, entusiasmo e responsabilità” (Diso, 30 aprile 2019). Riconoscimento che ha avuto risalto anche su reti nazionali attraverso il servizio “Spazio Libero”, a cura di RAI Parlamento, in onda su RAI 3.

A tutta la comunità di Monte Sant’Angelo chiediamo adesso di accogliere e spronare ancora di più questi ragazzi che, con dedizione e passione, si mettono al servizio della collettività, riuscendo a concretizzare programmi culturali ed eventi che hanno riscosso un forte ed ampio consenso, attraverso un modello di gestione efficiente ed improntato alla massima trasparenza. Siamo certi che, anche quest’anno, riusciranno ad organizzare dei festeggiamenti degni di una Città con due siti Unesco!

Non ci resta allora che augurare buon lavoro ai ragazzi del comitato e a tutti i cittadini una meravigliosa festa patronale 2019!

