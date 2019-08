Orsara, serata di gala e premi per gli studenti 10 e lode

Di:

Orsara di Puglia (Fg) – Sono loro gli studenti più meritevoli di Orsara di Puglia: 22 tra ragazze e ragazzi che, durante l’anno scolastico 2018-2019, per impegno, dedizione e risultati sono riusciti a rendere orgogliosi non solo se stessi e le loro famiglie, ma anche un’intera Comunità. Venerdì 16 agosto, alle ore 18, saranno premiati con una borsa di studio istituita dal Comune di Orsara di Puglia nell’ambito del progetto “Scuola Felice”, un progetto attivo ormai da tre anni tutto incentrato sul merito dei giovani studenti e sul sostegno alle famiglie per supportare il diritto allo studio dei propri figli. Da diversi anni, infatti, il Comune di Orsara di Puglia ha deciso di destinare un capitolo del proprio bilancio a una serie di misure in favore delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie e dei neo laureati. “Scuola Felice” premia i meritevoli con delle borse di studio, ma interviene anche per dare supporto economico alle famiglie con agevolazioni rispetto alle spese da sostenere per scuolabus, mense scolastiche e trasporto pubblico.

“E’ un momento di festa per tutta la Comunità”, ha dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia Tommaso Lecce. Le ragazze e i ragazzi che ricevono l’attestato di merito e la borsa di studio vengono giustamente premiati davanti a tutto il paese: è un modo per dare valore al loro impegno, stimolare tutti a studiare per crescere, e premiare il merito. Ringrazio tutta la squadra della maggioranza, in particolare i consiglieri comunali Rocco Dedda per l’impegno con ‘Scuola Felice’ e Vittorio Cappetta per la collaborazione fattiva sulle questioni attinenti alle strutture scolastiche”.

I 25 ANNI DELLA ‘SETTIMANA ALLEGRA’. La premiazione della “Scuola Felice” sarà seguita dalla prima delle due serate che celebreranno i 25 anni della “Settimana Allegra”, un evento ormai tradizionale dell’estate orsarese, capace di compiere un quarto di secolo: dalle ore 21, Corso della Vittoria sarà animato da giochi e musica che coinvolgeranno le famiglie, bambini e adulti tutti insieme per divertirsi e sperimentare un modello di coinvolgimento e partecipazione senza esclusioni. Sempre venerdì 16 agosto, Serata di Liscio dalle ore 21 in Largo della Libertà.

PRIMA LA NOTTE BIANCA. Mercoledì 14 agosto, due giorni prima del grande appuntamento con la “Scuola Felice”, a Orsara di Puglia tornerà la “Notte Bianca”. Dalle ore 20.30 del 14 agosto, la musica sarà la grande protagonista fino all’alba: alle ore 21, grande serata karaoke in Piazza Municipio; musica anche in via Borgo Nuovo, allo stesso orario; dalle ore 23, tutti nel Parco di via Oriani per il dj set che farà ballare la notte orsarese fino alle prime luci dell’alba. L’Estate Orsarese proseguirà con una serie di eventi anche nelle serate del 17, 18 e 19 agosto. Una lunga programmazione iniziata lo scorso 22 giugno con la trentaduesima edizione della “Festa del Vino” e l’appuntamento con “Orsara in Fiore”. Grande successo anche per il “FineConfine Festival” che, dal 26 al 28 luglio, ha unito Puglia e Irpinia celebrando l’amicizia tra Orsara e Montaguto. Ancora prima, hanno avuto un eccellente riscontro di partecipazione anche “Colors”, dedicato a tutte le espressioni artistiche, e Wild Fest, il Festival della musica Techno che ha portato centinaia di giovani a condividere una notte di musica a Torre Guevara.