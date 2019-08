Stele Di Vittorio, ANPI “Preoccupa clima d’odio generato da Salvini”

Di:

Orta Nova (Fg). “Vandali, ignoranti e stupidi hanno distrutto la lapide che ricordava il luogo ove, l’ancora bambino, Giuseppe Di Vittorio iniziò a lavorare come bracciante. L’atto vandalico ha colpito la bandiera della lotta per l’emancipazione dei lavoratori, della lotta antifascista, per la difesa della Costituzione e l’estensione della democrazia. Una delle figure più nobili della storia recente dell’Italia. L’ Anpi di Capitanata, nel ringraziare il sindaco e i consiglieri comunali della cittadina del Basso Tavoliere che si stanno prodigando per il ripristino della stele, esprime una forte preoccupazione per i guasti generati dal clima di contrapposizione e odio; clima che chiama in causa l’attuale ministro dell’Interno il quale, con prese di posizioni e atteggiamenti suoi, ne è fomentatore.

Nello stesso tempo l’Anpi di Capitanata si appella a tutte le forze democratiche, antifasciste e del mondo del lavoro, affinché condannino l’episodio e isolino le forze della violenza e dell’oltraggio, e alle forze e istituzioni competenti affinché siano individuati gli autori e sottoposti alle procedure di legge”.

Michele Galante, presidente provinciale ANPI Foggia