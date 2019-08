“Vespa Summer Day” a Torremaggiore

Di:

Domenica 25 agosto dalle 19:00 alle 24:00 a Piazzale Palma Piacquaddio, il Vespa Club Torremaggiore sta organizzando il Vespa Summer Day, un evento ludico-sportivo che unisce la passione per la Vespa al divertimento sano.

Ancora una volta, dopo il Raduno Nazionale dei Vespa Club dello scorso 28 aprile, e l’accoglienza dei centauri della Milano Taranto, la locale sezione del Vespa Club si cimenta in una interessante iniziativa capace di attrarre tutti, dai più piccoli ai grandi, con diverse attività che vedono come fulcro ovviamente la moto più amata e conosciuta d’Italia.

Il programma prevede dimostrazioni e gare in Vespa di gimkana e lentezza. Dopo la premiazione, ci sarà l’imperdibile l’esibizione di “Nicola l’impennatore”, famoso stuntman toscano innamorato della Vespa, che ha partecipato tra l’altro a Italia’s Got Talent arrivando in semifinale oltre che a diversi film.

Durante la serata ci saranno gazebo gastronomici e tanta musica e diversi gadget a tema.