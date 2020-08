A Bari durante controllo vigili aggrediti da gruppo di donne

(ANSA) – BARI, 13 AGO – Aggredito da un gruppo di donne durante un controllo effettuato dalla sua pattuglia, un vigile urbano di Bari ha riportato lievi ferite, giudicate guaribili in cinque giorni: è accaduto ieri sera in via De Gemmis.

Due ragazze, una di 17 e l’altra di 18 anni, sono state fermate dalla pattuglia della Polizia locale mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica con i dispositivi alterati.

Gli agenti hanno, quindi, accertato l’alterazione e sanzionato le ragazze che hanno reagito con minacce e calci. Alle due giovani si sono unite altre donne, tra le quali la madre di una delle due ragazze. Durante la colluttazione un agente è rimasto lievemente ferito. (ANSA).