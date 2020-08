Cerignola, al momento sono 52 i positivi al Covid_19

Cerignola, 13 agosto 2020. Preoccupazione nel comune ofantino dove sarebbero ormai 52 i casi di contagio da Coronavirus. A renderlo noto, in un servizio televisivo è TeleNorba. Il focolaio si sarebbe sviluppato due settimane fa dopo la festa di compleanno di un diciottenne. E ormai dal 12 agosto è stato fissato fino al 30 agosto ancora una volta l’obbligo di utilizzare la mascherina anche nei luoghi aperti e per strada, su ordinanza dei commissari prefettizi preposti alla gestione del comune dopo la sospensione dell’Amministrazione Metta.

A partire da oggi 13 agosto, inoltre, obbligo di mascherina nei luoghi all’aperto anche in tutta la Puglia. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, infatti, ha emanato l’ordinanza num. 336 contenente misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 discoteche, sale da ballo e locali assimilati. In essa, appunto, con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. Insomma, i contagi crescono. E l’impressione e’ che il Covid19 abbia ripreso vigore e stia nuovamente prendendo piede in Puglia che adesso risulta essere una delle regioni italiane maggiormente colpita dal fenomeno.

Daniela Iannuzzi