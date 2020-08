Foggia, 13 agosto 2020. Non ci sono casi di attualmente positivi al Covid_19 a Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, tra residenti nelle aree geografiche di riferimento. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Nonostante questo, va sottolineato come il numero dei tamponi effettuati sinora, relativamente alle aree indicate, non supera i 50/60 test. Lo scarso numero di tamponi è originato dalla mancanza, al momento, di “situazioni critiche”. La maggior parte dei tamponi effettuati sono di natura “preventiva” e per pazienti che devono ricoverarsi o entrare in RSA o RSSA o Comunità.

Al momento risultano 5 cittadini di nazionalità straniera positivi al Covid_19, senza fissa dimora, ma presenti nell’area della cd. ex pista di Borgo Mezzanone, a livello territoriale ricompreso nell’area geografica di Manfredonia, ma riportato nell’area di Foggia nel bollettino epidemiologico regionale pugliese.