Ferragosto, Polizia incrementerà controlli nel Foggiano

Nei giorni di ferragosto saranno intensificate le attività di controllo del territorio a Foggia e in provincia.

Questo a seguito di uno specifico Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si e svolto ieri mattina in Prefettura, con la presenza dei vertici delle Forze di Polizia e della Polizia Stradale. In particolare, saranno oggetto di massima attenzione i luoghi di aggregazione della cd. “movida” e le arterie stradali e autostradali, con mirati servizi di ordine e di sicurezza pubblica finalizzati al contenimento del rischio pandemico e controlli sull’osservanza delle misure “anti-assembramento“, nonchè verifiche sui singoli soggetti per riscontrare l’eventuale obbligo di quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria, elevando, in caso di inottemperanza, le previste contestazioni.

Il Prefetto, sul punto, dichiara: “Auguro un Serena Ferragosto a tutta la Capitanata, richiamando l’attenzione della Comunità al rispetto delle regale, per la sicurezza di tutti i cittadini e, in ordine alla salute pubblica, formula un forte richiamo al senso di responsabilità ad adottare ogni personale iniziativa volta a prevenire il diffondersi del contagio, attraverso il distanziamento sociale, la mascherina nei casi previsti e il lavaggio ripetuto delle mani . Divertirsi si, ma con giudizio”.